A partir del miércoles 1 de abril de 2026 la tarifa del transporte público se actualizará al precio de $14 pesos por servicio. Esto implica un alza del 47 por ciento respecto a los $9.50 pesos que se paga actualmente. Sin embargo, usuarios con la Tarjeta Única "Al Estilo Jalisco" pagarán solo $11 pesos, por lo que el dispositivo genera mucho interés entre los tapatíos.La Tarjeta Única "Al Estilo Jalisco" es una herramienta financiera respaldada por visa a través de la plataforma global Broxel con la que podrás acceder a los siguientes servicios:El pre registro se llevará a cabo a partir del lunes 12 de enero de 2026 a través del portal https://tarjetaunica.jalisco.gob.mx/#registro. En él deberás:Para el registro en línea, sea de cualquier tipo de persona usuaria del transporte público como estudiantes, adultos mayores, usuarios comunes, entre otros, se solicitarán los siguientes documentos:Aquellas personas beneficiarias de Mi Pasaje o Yo Jalisco, Apoyo al Transporte deberán llevar su tarjeta actual de Mi Pasaje o Yo Jalisco, Apoyo al Transporte, así como la documentación requerida por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social.