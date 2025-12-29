Lunes, 29 de Diciembre 2025

Fecha de pre registro para obtener la tarjeta "Al Estilo Jalisco"

Usuarios con la Tarjeta Única “Al Estilo Jalisco” pagarán 11 pesos en lugar de los 14 confirmados tras el alza en la tarifa del transporte público

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Esto es lo que debes saber sobre el registro para obtener la tarjeta Al Estilo Jalisco. ESPECIAL

A partir del miércoles 1 de abril de 2026 la tarifa del transporte público se actualizará al precio de $14 pesos por servicio. Esto implica un alza del 47 por ciento respecto a los $9.50 pesos que se paga actualmente. Sin embargo, usuarios con la Tarjeta Única “Al Estilo Jalisco” pagarán solo $11 pesos, por lo que el dispositivo genera mucho interés entre los tapatíos.

La Tarjeta Única “Al Estilo Jalisco” es una herramienta financiera respaldada por visa a través de la plataforma global Broxel con la que podrás acceder a los siguientes servicios:

  • Utilizar el sistema de transporte público de Jalisco
  • Inscribirte y contar con el Seguro Médico al Estilo Jalisco
  • Suscribirte y utilizar el sistema de Mi Bici
  • Acceder a los apoyos del Gobierno de Jalisco
  • Retirar dinero en cajeros automáticos
  • Depositar dinero en alguno de los 28 mil establecimientos afiliados
  • Recibir remesas
  • Pagar servicios y comprar en comercios
  • Acceder a créditos revolventes
  • Utilizarlo como ahorro con rendimiento del 10 por ciento anual

¿Cuándo puedes registrarte para obtener la Tarjeta Única “Al Estilo Jalisco”?

El pre registro se llevará a cabo a partir del lunes 12 de enero de 2026 a través del portal https://tarjetaunica.jalisco.gob.mx/#registro. En él deberás:

  • Ingresar tus datos para registrarte
  • Recibirás un correo con la confirmación y comprobante de cita
  • Acude a la cita en el módulo asignado
  • Entrega tu comprobante de cita, así como tu documentación para recibir tu tarjeta

Para el registro en línea, sea de cualquier tipo de persona usuaria del transporte público como estudiantes, adultos mayores, usuarios comunes, entre otros, se solicitarán los siguientes documentos:

  • Imagen de INE por ambos lados
  • Imagen de acta de nacimiento
  • CURP
  • Correo electrónico
  • Teléfono celular personal

Aquellas personas beneficiarias de Mi Pasaje o Yo Jalisco, Apoyo al Transporte deberán llevar su  tarjeta actual de Mi Pasaje o Yo Jalisco, Apoyo al Transporte, así como la documentación requerida por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social.

