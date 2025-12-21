El Ayuntamiento de Tlajomulco informó este domingo 21 de diciembre que el Cabildo aprobó por unanimidad en sesión extraordinaria la iniciativa presentada por el regidor Marcos Rosalio Torres para la creación del Fondo Municipal de Desastres , el primero en su tipo a nivel estatal, el cual iniciará operaciones en 2026 con una bolsa de cinco millones de pesos para atender contingencias y fenómenos naturales.

La propuesta contó con el respaldo del presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, así como del regidor Agustín Moya. “ Tlajomulco de Zúñiga, como siempre, innova y se coloca a la vanguardia al ser el primer municipio del estado en contar con una partida presupuestal destinada específicamente a la atención de desastres ”, destacó el regidor Agustín Moya.

Por otra parte, de igual forma durante la sesión, las y los integrantes del cabildo votaron de manera unánime para aprobar un paquete de obras públicas orientado a mejorar las condiciones de infraestructura del municipio, informó el ayuntamiento de Tlajomulco mediante un comunicado.

Más detalles del Fondo Municipal de Desastres

El primer proyecto contempla la adquisición de un predio ubicado en la localidad de San Agustín, conocido como “El Sauz”, con una superficie aproximada de 10 mil metros cuadrados, en el cual se construirá un vaso regulador que permitirá mitigar las inundaciones en la colonia La Lagunita, particularmente durante la temporada de lluvias, cuando se registran mayores afectaciones, explicó el regidor Agustín Moya.

De acuerdo con la información presentada durante la sesión, la adquisición de este predio es fundamental para proteger a La Lagunita, ya que en ese punto convergen tres nano cuencas que generan inundaciones recurrentes; además, no existe otro terreno en la zona que cuente con las características físicas y orográficas necesarias para mitigar este riesgo.

Finalmente, en materia de servicios públicos y fortalecimiento del tejido social, se aprobó la adquisición de un terreno con una superficie de 10 mil 768.06 metros cuadrados, ubicado en el Desarrollo Habitacional Los Silos III , donde se construirá una unidad deportiva, atendiendo una demanda de las y los vecinos para contar con un espacio adecuado de recreación, convivencia y desarrollo comunitario.

Además, durante la sesión, el presidente municipal, Gerardo Quirino, propuso la ejecución del Programa Municipal de Apoyo al Sector Pesquero, con una inversión de dos millones 200 mil pesos, con el objetivo de fortalecer esta actividad productiva .

