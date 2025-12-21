Domingo, 21 de Diciembre 2025

Policía de Guadalajara detiene a un hombre con motocicleta robada

Los hechos ocurrieron cuando los elementos patrullaban en las inmediaciones de la avenida La Paz y Colonias

Por: Rubí Bobadilla

El detenido se identificó como José Alexis “N”, de 30 años, y fue puesto a disposición del Ministerio Público. ESPECIAL / POLICÍA DE GUADALAJARA

Derivado de las acciones impulsadas por el Operativo Americana y tras una persecución, policías de la Comisaría de Guadalajara detuvieron a un hombre que viajaba a bordo de una motocicleta con reporte de robo.

Los hechos ocurrieron cuando los elementos patrullaban en las inmediaciones de la avenida La Paz y Colonias, donde observaron a un sujeto a bordo de una motocicleta Italika color gris con negro, quien conducía de manera errática y sin medidas de seguridad, informó la corporación a través de un comunicado.

“Los oficiales le marcaron el alto, pero el conductor hizo caso omiso y, tras una persecución, fue interceptado en avenida Vallarta y Argentina”, refirió la dependencia.

Al verificar las placas de la motocicleta, los elementos confirmaron que contaba con reporte de robo vigente, por lo que el hombre fue asegurado.

El detenido se identificó como José Alexis “N”, de 30 años, y fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien se encargará de las investigaciones correspondientes.

