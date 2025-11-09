La Fiscalía del Estado, a través de la Unidad de Investigación Especializada en Secuestro y Extorsiones, desarticuló una banda de presuntos extorsionadores a empresas transportistas en el corredor industrial de El Salto, quienes aparentemente también privaban de la libertad a los operadores de los camiones de carga.

De acuerdo con las investigaciones, esta célula delictiva amenazaba a las compañías transportistas con dañar sus unidades o a sus choferes si no entregan las sumas de dinero que exigían. Éstas podrían ascender hasta los 20 mil dólares mensuales a cambio de liberar a conductores privados de la libertad. En otros casos pedían 200 dólares por cada camión que circulaba por la zona industrial del municipio.

Los integrantes de esta banda fueron identificados como Alexis Javier ‘N’, Édgar Iván ‘N’, Alberto ‘N’, Sergio ‘N’, Saúl ‘N’, Jesús Antonio ‘N’ y Gustavo Adolfo ‘N’. Fueron capturados en flagrancia mediante un operativo implementado por agentes de la Fiscalía el pasado 7 de noviembre.

Se logró identificar dos vehículos con placas de Michoacán y Jalisco, los cuales se dirigían hacia Guadalajara. A bordo de las unidades fueron rescatadas dos personas privadas de la libertad, además de que se detuvo a los siete integrantes.

La dependencia informó que los presuntos extorsionadores crearon un chat con representantes de las empresas afectadas, donde les exigían reportar en tiempo real el paso de sus unidades por el corredor industrial.

Una de estas compañías alertó a la Fiscalía sobre la privación de la libertad de uno de sus conductores, por quien pedían una suma de dinero en dólares. Los agentes ministeriales, al comparar otras carpetas de investigación, detectaron coincidencias en el modus operandi y en el uso de varios vehículos y motocicletas.

La Fiscalía invita a empresas o particulares que hubieran sido víctimas de esta banda, o de otros delitos, a que acudan a sus instalaciones para presentar la denuncia correspondiente.

EE