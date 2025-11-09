Sofocan bomberos de Tlajomulco incendio en el vertedero de Cuexcomatitlán

Tras aproximadamente 10 horas continuas de labores de combate y enfriamiento, oficiales de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco sofocaron un incendio registrado en un vertedero ubicado en el ejido de Cuexcomatitlán, luego de que se recibió un reporte acerca del siniestro a través del C4 Tlajomulco.

El personal operativo logró detener el avance del fuego y extinguirlo por completo. En total participaron 22 elementos de la dependencia municipal, con cinco pipas de agua y tres camionetas tipo pick up. En tanto, el área de Maquinaria del Ayuntamiento proporcionó una retroexcavadora una máquina 320, utilizadas para remover material y evitar la reignición, y dos pipas de agua adicionales que permitieron el reabastecimiento constante y la continuidad de los trabajos.

El área afectada fue de aproximadamente cinco mil metros cúbicos. En la contención y extinción del incendio también participaron oficiales de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), mientras que la Fiscalía Ambiental de Tlajomulco fue informada del incidente. No se informaron las causas que habrían originado las llamas en el vertedero.

MF