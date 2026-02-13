Viernes, 13 de Febrero 2026

Descartan que alcaldesa de Tequila esté bajo investigación

Lorena Marisol Rodríguez no es, por el momento, sujeto de interés, según la Fiscalía de Jalisco; la única denuncia ante la Fiscalía se concentra en los exfuncionarios ya detenidos

Por: El Informador

Lorena Marisol Rodríguez asumió como alcaldesa de Tequila el pasado 9 de febrero. ESPECIAL

La Fiscalía del Estado de Jalisco descartó de manera categórica que existan carpetas de investigación abiertas en contra de Lorena Marisol Rodríguez, alcaldesa interina de Tequila, por presuntos delitos de extorsión relacionados con la detención del expresidente municipal Diego “N”. La aclaración fue hecha por el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, durante la rueda de prensa semanal del gabinete de seguridad estatal.

González de los Santos explicó que no hay denuncia formal ni carpeta de investigación que involucre a la actual edil en hechos delictivos; la querella presentada ante la Fiscalía se concentra exclusivamente en funcionarios del área de Padrón y Licencias de la administración anterior, incluyendo inspectores y al entonces presidente municipal, sin mencionar en ningún punto a Rodríguez.

Aunque en redes sociales han circulado versiones y señalamientos extraoficiales que vinculan a la alcaldesa interina con la situación de extorsiones en el municipio, las autoridades estatales subrayaron que no existen elementos jurídicos que sostengan tales afirmaciones, por lo que no figura en ninguna investigación vigente de la Fiscalía.

La aclaración ocurre en un contexto de alto interés mediático y político tras la detención de Diego “N”, quien enfrenta diversas acusaciones relacionadas con presuntas extorsiones hacia empresarios y comerciantes en Tequila, motivo que desencadenó tanto la intervención de autoridades federales como la designación de la alcaldesa interina por parte del cabildo local.

Con esta postura oficial de la Fiscalía estatal, queda descartada cualquier participación de la alcaldesa interina en las indagatorias referidas, enfocándose las pesquisas únicamente en los exfuncionarios señalados en la denuncia formal.

RECUENTO

Ex funcionarios detenidos

  • Diego Rivera Navarro (“Diego N”), presidente municipal de Tequila: acusado de delincuencia organizada (con fines de secuestro) y secuestro agravado; además, señalado por extorsión a empresarios/comerciantes.
  • Juan Manuel Pérez, director de Seguridad Pública: imputado junto con el alcalde por delincuencia organizada (con fines de secuestro).
  • Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial (Catastro Municipal): imputado por delincuencia organizada (con fines de secuestro).
  • Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas: detenido en el mismo operativo; señalado como parte de la red investigada (vinculada a extorsión/corrupción según reportes).

