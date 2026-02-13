Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el viernes 13 de febrero de 2026

El clima en Chapala para este viernes 13 de febrero prevé que estará con cielo claro con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 55%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Domingo 15 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Miércoles 18 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

