Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 13 de febrero de 2026

El clima en El Salto para este viernes 13 de febrero prevé que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 24%.Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Domingo 15 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14Miércoles 18 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12