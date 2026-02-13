Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 13 de febrero de 2026

El clima en Guadalajara para este viernes 13 de febrero determina que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 31%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Domingo 15 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 11

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

Miércoles 18 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 14

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 11

