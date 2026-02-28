Autoridades estatales reforzaron las labores para el control y extinción del incendio registrado en el vertedero clandestino ubicado en el Cerro del Totole, en el municipio de Tequila.

Dicho incendio comenzó desde el viernes por la noche, por lo que autoridades municipales y estatales entraron en acción para sofocar las llamas.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) informó que se integró maquinaria pesada de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), así como de los productores agaveros de la región.

En el sitio, operan retroexcavadoras, maquinaria tipo D y motoconformadora, las cuales llevan a cabo maniobras de remoción, separación y cobertura con tierra de los residuos, lo que permite contener el fuego de manera más eficiente y avanzar hacia su control total.

Protección Civil coordina acciones con autoridades municipales para mitigar riesgos a la población y al entorno natural. CORTESÍA

Las brigadas de protección civil también llevan a cabo recorridos para evitar afectaciones a la zona forestal ubicada cerca de la zona.

El área afectada es de aproximadamente 200 x 200 metros, con acumulación de residuos que alcanzan hasta 3 metros de altura en su punto más elevado. El fuego consume montículos de basura, por lo que las labores operativas se concentran en el combate directo, remoción de material y cobertura con tierra; el objetivo es controlar y sofocar para lograr la extinción total del fuego.

Las acciones se desarrollan en coordinación con autoridades municipales, priorizando la mitigación de riesgos a la población y la protección del entorno.

