Esta madrugada falleció José Enrique, de 37 años, elemento de la Policía Estatal Preventiva, tras sufrir un accidente vehicular cuando circulaba a bordo de su motocicleta en el cruce de las avenidas Francisco Javier Mina y Belisario Domínguez, en la colonia San Juan de Dios, en Guadalajara.

La Secretaría de Seguridad de Jalisco informó que el hecho se registró alrededor de las 03:30 horas. El oficial, quien resultó gravemente herido y falleció mientras recibía atenciones médicas en el lugar, estaba en su día de descanso. El percance involucró a un automóvil Chevrolet Beat. Policías de la Comisaría de Guadalajara atendieron el hecho como primeros respondientes.

De acuerdo con datos del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (CEPAJ), 2025 fue el año más letal para motociclistas en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Ese año fallecieron 98 conductores de motocicletas en la metrópoli; en 2024 se registraron 86 decesos y en 2023 fueron 90 muertes.

Entre 2010 y 2025, el parque vehicular de motos aumentó más de cinco veces en el AMG, Puerto Vallarta, Tepatitlán y Lagos de Moreno, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda Pública. En Jalisco ya son más de un millón de vehículos de este tipo; tan solo entre enero de 2024 y mayo de 2025 se sumaron 178 mil motos al parque vehicular del estado, según datos del Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado y la Hacienda Pública de Jalisco.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

