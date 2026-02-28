En Puerto Vallarta se dio un golpe al crimen organizado como parte del operativo para detener a posibles participantes de la jornada violenta del pasado 22 de febrero.

Ocho presuntos integrantes del Cártel Nueva Generación (CNG), entre ellos cuatro mujeres, fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) mientras se mantenían ocultos en un domicilio del puerto , donde se aseguró armamento, equipo táctico y uniformes con insignias oficiales .

De acuerdo con la dependencia, la acción formó parte de un operativo coordinado con autoridades de Nayarit para ubicar a posibles participantes en los narcobloqueos registrados tras los hechos violentos del 22 de febrero.

Durante patrullajes, personal naval detectó a un individuo con un fusil, lo que derivó en una persecución hasta el inmueble donde se refugiaba el grupo.

En el sitio fueron asegurados diversos cartuchos de distintos calibres, un arma larga, radios de comunicación, chalecos tácticos, gorras, placas vehiculares y otros objetos. También se encontraron chalecos antibalas con distintivos de corporaciones federales y uniformes de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, lo que apunta a una posible suplantación de autoridades.

Ante el cierre de vialidades en la zona, los detenidos fueron trasladados por mar a bordo de una patrulla interceptora al Sector Naval de Boca de Chila, en Tepic, donde quedaron a disposición del Ministerio Público junto con lo asegurado.

La Semar informó que la operación se realizó conforme a los protocolos legales y con respeto a los derechos humanos.

El pasado martes, elementos de infantería de Marina arribaron al muelle número 3 de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Puerto Vallarta, Jalisco, a bordo del buque ARM Usumacinta (A-412) para reforzar los apoyos en materia de vigilancia y seguridad.

4 mujeres figuraban en el grupo detenido mientras se escondían en un domicilio de Puerto Vallarta, reportó la Marina.

