Desde el día de ayer por la noche, autoridades municipales de Tequila en coordinación con Protección Civil Jalisco, atienden un incendio registrado en un vertedero de la zona conocida como Cerro del Tolote.

Los trabajos de extinción se extendieron durante toda la madrugada luego de que la situación se considere activa. El área afectada es de aproximadamente 200 x 200 metros, con acumulación de residuos que alcanzan hasta 3 metros de altura en su punto más elevado.

El fuego consume montículos de basura, por lo que las labores operativas en este momento, se concentran en el combate directo, remoción de material y cobertura con tierra; el objetivo es controlar y sofocar para lograr la extinción total del fuego.

En el sitio se mantiene personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Tequila quienes se apoyan de la Unidad Estatal de Protección Civil Jalisco para abastecerse de pipas de agua y personal operativo en búsqueda de controlar la situación.

Las autoridades estatales exhortan a la población a evitar acercarse a la zona en donde permanece el incendio activo, así como buscar actualizaciones respecto al incidente exclusivamente en medios oficiales.

OB