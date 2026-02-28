La diputada federal por Morena, Mery Gómez Pozos, señaló que la ciudadanía y turistas tendrán garantizada la seguridad, organización y hospitalidad durante el Mundial, pues se trata de un compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbuam, esto durante su visita al FIFA Tour 2026.

“Sabemos que hay retos en la ciudad, pero también sabemos algo más fuerte: la grandeza de las y los tapatíos. Guadalajara brilla por su gente y México será la mejor sede mundialista”, dijo la legisladora.

Destacó que la Presidenta Sheinbaum Pardo sostuvo hace un par de días una conversación con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien reiteró su confianza se llevará a cabo con seguridad y se convertirá en una fiesta para los habitantes y turistas. Gómez Pozos apuntó que México está preparado y será un lugar seguro para visitantes a fin de que la justa mundialista se desarrolle de la mejor manera posible.

La legisladora federal afirmó que estará “participando, acompañando y reafirmando el compromiso de respaldar la estrategia nacional para que este Mundial sea motivo de orgullo para nuestro país”.

