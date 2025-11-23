El ex jugador profesional los Leones Negros, José Lomelí, conocido como 'El Tepa' Lomelí, es señalado por presuntamente incitar a su hermano a continuar una riña con arma de fuego, que de hecho, intentó detonar, pero esta se encansquilló.

Los hechos ocurrieron durante un partido de fútbol de la liga municipal de El Salto, disputado entre el equipo del Atlante y los Potros, en la unidad deportiva Atlante.

En el sitio se suscitó una riña entre los fanáticos y jugadores de los equipos, por lo que, de acuerdo con un video compartido en redes sociales, 'El Tepa' habría dado el arma a su hermano, Kevin Salvador, para generar pánico entre los presentes.

Incluso, José Lomelí, también tesorero del Club Atlante local, levanta la valla de alambrado para pasar el arma por debajo de esta. Aunque Kevin intenta detonarla, esta se le encasquilla y no logra disparar.

Según los reportes, durante el partido los jugadores del Atlante tuvieron un desencuentro con sus rivales de Potros, que se extendió hasta la porra de los jugadores.

Por los hechos, informó el ayuntamiento de El Salto, resultó lesionado un hombre por los fuertes golpes, quien fue trasladado a las instalaciones de la Cruz Verde de El Salto, procediendo además a clausurar el Campo Atlante y vetar la liga futbolística.

Además, la Fiscalía de Jalisco recibió la denuncia de una mujer quien también habría sido golpeada durante la pelea. De forma extraoficial se indicó que la mujer refirió haber sido golpeada, precisamente, por el hermano de 'El Tepa', quien se habría percatado que la mujer había captado en video el momento en el cual recibe e intenta accionar el arma de fuego.

Hasta el momento se desconoce el paradero de 'El Tepa' Lomelí, así como de su hemano Kevin.

José Inés Lomelí López alias 'El Tepa', debutó como futbolista profesional en el equipo de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara en 2026, y jugó en el equipo de Los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), así como en el Inter Playa del Carmen y el Atlético Jalisco.

