Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 8 de noviembre de 2025

El clima en El Salto para este sábado 8 de noviembre anticipa que estará con muy nuboso con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se informó, el clima presenta un 5% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Domingo 9 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Lunes 10 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Martes 11 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Miércoles 12 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Jueves 13 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Viernes 14 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Sábado 15 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

