Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 8 de noviembre de 2025

El clima en El Salto para este sábado 8 de noviembre anticipa que estará con muy nuboso con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Según se informó, el clima presenta un 5% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 11 grados.Domingo 9 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Lunes 10 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Martes 11 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Miércoles 12 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Jueves 13 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Viernes 14 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Sábado 15 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13