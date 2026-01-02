Aunque el sismo registrado esta mañana al suroeste de San Marcos, Guerrero, se registró a una distancia de poco más de 560 kilómetros de la Zona Metropolitana de Guadalajara, las corporaciones municipales de Protección Civil y Bomberos se enfocaron en los monitoreos y patrullajes para la revisión de posibles afectaciones en la metrópoli, descartando cualquier riesgo o afectaciones.

El ayuntamiento de Guadalajara y su coordinación municipal refirieron que, por instrucciones de la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, fueron activados los protocolos para monitorear y corroborar que todo se encontrara bien en el municipio. A las 8:52 la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara confirmó que habían concluido los monitoreos, descartando cualquier afectación, y únicamente con el registro de algunos edificios evacuados por prevención, pero ya de vuelta en labores.

Protección Civil y Bomberos de Zapopan refirió que el sismo se percibió "de manera muy leve en algunos puntos del municipio", pero también aseguró que no se registraron afectaciones, aunque también se registraron diversas evacuaciones preventivas. "Desde nuestro Centro de Operaciones de Emergencia y C5, permanecemos pendientes de los reportes", aseguró la corporación.

En el caso de San Pedro Tlaquepaque, la alcaldesa, Laura Imelda Pérez, también afirmó que en el municipio el sismo sí se percibió, aunque sin reportes de daños. "Nuestro personal de Bomberos y Protección Civil, realiza recorridos de revisión por todo el municipio incluyendo edificios públicos, clínicas del IMSS 54 y 39, por el movimiento telúrico", señaló la presidenta municipal.

"La Coordinación de Seguridad y Emergencias de Tonalá informa que, tras la activación de la alarma sísmica derivada de un sismo con epicentro en el estado de Guerrero y magnitud 6.5, no se registran afectaciones ni incidencias en el municipio. Se exhorta a la ciudadanía a mantener la calma y atender únicamente información oficial, así como a seguir los protocolos de seguridad establecidos", informó por su parte el ayuntamiento de Tonalá.

Lo anterior, luego de que el coordinador del Gabinete de Seguridad, Emergencias y Movilidad, Lic. Miguel Magaña Orozco, personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Tonalá instara a las corporaciones del municipio a realizar recorridos preventivos, así como revisiones en distintos puntos del municipio y en edificios públicos, como medida preventiva. "La Coordinación continuará atenta ante cualquier eventualidad y mantendrá informada a la población por los canales oficiales", finalizó la alcaldía.

Por último, el ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga también descartó afectaciones. "Equipos de emergencias confirman que al momento no hay daños", señaló a través de sus canales oficiales de comunicación.

Se insta a la población a mantenerse alerta del seguimiento de este movimiento telúrico a través de los canales y medios oficiales de comunicación para evitar generar alarmas o reportes falsos. Cualquier eventualidad debe ser reportada a los números de emergencias en el 9-1-1.

