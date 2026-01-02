Placas Vehiculares: así puedes evitar las multas con el inicio del 2026

En 2026, circular con placas obsoletas es motivo para que los conductores sean sancionados por las autoridades, con la aplicación de multas y la posible retención del vehículo.

En este escenario, se ha indicado que los propietarios de vehículos cuyas láminas tengan los diseños “Maguey”, “Minerva” y “Gota” (roja y verde), incluyendo motocicletas, remolques, transporte público, taxis, automóviles y camionetas están obligados a realizar el cambio de sus placas.

¿Cómo evitar multas en 2026 por las placas vehiculares?

Una de las formas de evitar sanciones por circular con placas obsoletas en Jalisco es aprovechar la prórroga para el cambio gratuito anunciada por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno estatal, vigente desde el 2 de enero hasta el 31 de marzo de 2026.

Debido a la alta demanda de solicitudes registrada en el último trimestre de 2025, la dependencia amplió el periodo para realizar el cambio de placas, sin embargo, esta medida solo aplica a los contribuyentes que hayan cubierto el pago del refrendo vehicular 2025 y cuenten con un registro vehicular activo y actualizado en el Padrón Vehicular.

A partir del 2 de enero, se puede agendar la cita para efectuar el trámite a través del portal sefinenlinea.jalisco.gob.mx/agendarecaudadora . Desde esa fecha y hasta el 16 de enero, las recaudadoras del área metropolitana atenderán de lunes a viernes de 06:00 a 18:00 horas y sábados de 08:00 a 14:00 horas. A partir del 19 de enero, el horario será de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas. En el interior del Estado, la atención será de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas.

En la oficina, los contribuyentes deberán entregar el juego de placas anterior, presentar identificación oficial vigente en original y copia, así como el documento que acredite la propiedad del vehículo —factura, sentencia judicial o cesión de derechos— también en original y copia.

Asimismo, deberán presentar un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 90 días y el comprobante de verificación vehicular.

Por otro lado, las personas que no cubrieron el pago del refrendo en 2025 deberán pagar por la dotación de placas; el costo del trámite asciende a dos mil 500 pesos.

Recuerda que los propietarios de vehículos que aún usen las placas “Maguey”, “Gota” y “Minerva” están en riesgo de ser sancionados si no realizan el cambio.

Mantente informado: Menor lucha por su vida tras agresión en intento de asalto en Tonalá

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

