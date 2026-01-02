Tras el sismo registrado la mañana de este viernes al suroeste de San Marcos, en el Estado de Guerrero, las autoridades estatales y federales han continuado los monitoreos para descartar afectaciones, reportando, hasta las 10:00 horas, más de 150 réplicas, según reportes del Sismológico Nacional.

Ante ello, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) refirió que, con base en los análisis emprendidos por las autoridades correspondientes, se descarta algún riesgo de tsunami en las costas del Pacífico mexicano, incluyendo la costa de Jalisco.

"Sin embargo, se mantiene monitoreo permanente ante la posibilidad de incremento en el oleaje", añadió la autoridad estatal en un mensaje replicado por el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.

Asimismo, refirió, las autoridades marítimas han emitido recomendaciones preventivas a la navegación, con el objetivo de reducir riesgos y evitar cualquier incidencia.

Fue el Centro de Alertas de Tsunamis (CAT) de la Secretaría de Marina la autoridad que descartó la posibilidad de la generación de este fenómeno oceánico a través de un boletín oficial.

"Con base en la información preliminar del sismo, no se espera la generación de un tsunami; sin embargo, se pueden producir variaciones de pocos centímetros en el nivel del mar en la región de generación del sismo. Se recomienda mantener precauciones para embarcaciones menores y población costera por la posible presencia de corrientes fuertes en la entrada de los puertos cercanos al epicentro", señaló el CAT.

Añadió que más tarde emitirá un nuevo comunicado para informar sobre la posibilidad de variaciones en el oleaje.

MV