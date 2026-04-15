La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural han sido tajantes ante los recientes rumores que circulan en el país sobre un supuesto encarecimiento de los insumos básicos para la dieta de los mexicanos, específicamente los relacionados con la tortilla.

A través de un comunicado oficial conjunto, ambas dependencias federales descartaron categóricamente cualquier tipo de incremento reciente en el costo del maíz en grano y de la harina de maíz , desmintiendo las versiones alarmistas que han surgido en diversos medios y redes sociales.

Esto significa, en términos prácticos, que no existe absolutamente ninguna justificación técnica ni económica para que las tortillerías ubicadas en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) o en cualquier otra región de Jalisco alteren sus precios al público consumidor durante esta temporada .

Aunque, en la práctica, ya existen tortillerías en colonias tapatías como Santa Tere, donde el kilo de tortilla se ofrece en 30 pesos .

¿Por qué no debe subir el precio de este alimento en tu colonia?

La respuesta de las autoridades federales es muy clara y contundente: la gran mayoría de las empresas del sector, incluyendo harineras y productores, están formalmente integradas en el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, un pacto diseñado específicamente para proteger la economía de las familias.

Dicho acuerdo estratégico tiene como objetivo principal mantener un precio estable para este alimento básico en la mesa de los tapatíos, e incluso las autoridades y empresarios se han comprometido a trabajar en su reducción paulatina conforme a las condiciones del mercado nacional.

Por lo tanto, si el dueño del establecimiento en tu barrio argumenta que los insumos están más caros para justificar un cobro extra, está incurriendo en una práctica engañosa y abusiva que afecta directamente tu economía y viola los acuerdos comerciales vigentes .

El monitoreo estricto de Profeco en Jalisco y el resto del país

Para garantizar que ningún comerciante se aproveche de la desinformación ciudadana, la dependencia encargada de proteger al consumidor mantiene una vigilancia activa y rigurosa en el mercado, buscando detectar cualquier anomalía en la venta de este producto de primera necesidad .

Actualmente, los inspectores realizan un monitoreo constante y exhaustivo en al menos 603 tortillerías a nivel nacional a través del reconocido programa "Quién es Quién en los Precios", revisando no solo las tarifas, sino también la correcta calibración de las básculas.

En este contexto, el Gobierno de México ha hecho un llamado enérgico a todos los consumidores para no atender versiones falsas, evitar las compras de pánico que desestabilizan el comercio local y mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales.

¿Qué hacer y cómo denunciar un aumento injustificado paso a paso?

Si detectas que en tu colonia han inflado el costo del kilo de manera arbitraria y sin previo aviso, recuerda que tienes todo el derecho y las herramientas legales para actuar de inmediato y frenar este tipo de abusos comerciales.

Sigue esta lista de tips rápidos para proteger tu dinero:

• Exige siempre tu nota de compra con el precio visible.

• Verifica que la báscula tenga el holograma de calibración vigente.

• Toma nota de la dirección exacta y nombre del local comercial para tu reporte.

Con esos datos precisos a la mano, comunícate sin dudarlo al Teléfono del Consumidor (55 5568 8722) o envía un mensaje directo a las redes sociales oficiales de la procuraduría para levantar tu reporte formal y permitir que los inspectores acudan al lugar.

Las autoridades competentes tienen la facultad legal de sancionar económicamente, imponer multas severas e incluso clausurar de forma definitiva aquellos negocios que apliquen incrementos injustificados en perjuicio del bolsillo de las familias tapatías, asegurando así el respeto a tus derechos.

X / @Profeco

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor y con información de Profeco y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

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