Esta tarde, un contingente de taxistas tradicionales de la ciudad protesta por diversas vialidades de la ciudad por los operativos que realizó ayer la Guardia Nacional en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Los taxistas se congregaron en las inmediaciones de Expo Guadalajara para de ahí partir con dirección a la terminal aérea.

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Tomaron la avenida Lázaro Cárdenas, luego la carretera a Chapala para llegar a la terminal aérea. Debido a una congregación, la Policía Vial informó que mantiene cierres parciales intermitentes a la circulación en las siguientes avenidas : avenida Mariano Otero, hacia Arcos del Milenio, avenida Lázaro Cárdenas, hacia carretera a Chapala y carretera a Chapala, rumbo al Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

"Nuestros oficiales mantienen vigilancia del paso del contingente y apoyan a agilizar el flujo vehicular", dijo la dependencia.

Ayer por la noche, más de un centenar de taxistas protestaron por diferentes puntos de la ciudad, como la Glorieta Minerva, avenida Vallarta y Centro Histórico, para manifestar su rechazo al operativo y por el retiro de varias de sus unidades en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

De acuerdo con los operadores, la Guardia Nacional retiró más de 20 taxis tradicionales por supuestamente levantar pasaje en la terminal aérea.

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Ante esta situación, la administración del Aeropuerto Internacional de Guadalajara envió una alerta a los pasajeros en la que advierte que la entrada y salida de la terminal aérea se encuentra congestionada, para que tengan paciencia y tomen sus precauciones.

“Atención pasajeros del Aeropuerto de Guadalajara: Debido a una posible manifestación de conductores de plataformas y grupos de taxistas, les recomendamos salir con anticipación y tomar precauciones para su llegada o salida de la terminal. Su seguridad es nuestra prioridad”, dijo en sus redes sociales.

La caravana de taxistas circuló de forma lenta desde Expo Guadalajara hasta la terminal aérea a donde arribaron después de las 16:00 horas.

Las autoridades de la Policía Vial reportaron una intensa carga vehicular en la zona de la manifestación.

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE GUADALAJARA

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