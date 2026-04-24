Pablo Lemus adelanta que Sheinbaum podría visitar Puerto Vallarta antes del Mundial

Luego de los hechos violentos ocurridos el 22 de febrero en Puerto Vallarta tras la captura y caída de Rubén Oseguera, alias “El Mencho”, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reconoció que la percepción de inseguridad se vio afectada y adelantó que la Presidenta Claudia Sheinbaum podría visitar el municipio a fin de dar certidumbre a su población.

“Definitivamente, lo tenemos que reconocer, hubo un impacto en la percepción de inseguridad, en la ciudad y acá. Es un hecho. Pero me gusta ver las cosas de una forma positiva, yo estoy seguro que después de estos hechos del 22 de febrero , y si ustedes revisan, no hemos vuelto a tener en Jalisco un evento de alto impacto, ni tampoco en Puerto Vallarta ”, señaló el mandatario.

Asimismo, Lemus sostuvo que las condiciones de seguridad en el destino son conocidas por sus propios habitantes:

“Esta percepción de seguridad va a regresar a sus niveles de normalidad . Ustedes viven en Puerto Vallarta, caminan Puerto Vallarta, trabajan en Puerto Vallarta y saben que es un destino seguro, tranquilo, que es un lugar donde los turistas, donde la gente que habita aquí, sabe que es un destino seguro”.

Ante este panorama, el Gobernador señaló que el Gobierno de Jalisco ha reforzado su coordinación con el Gobierno municipal de Puerto Vallarta, el sector empresarial y la Universidad de Guadalajara para mantener acciones conjuntas orientadas a preservar la paz y recuperar la tranquilidad de sus habitantes.

Además, para respaldar esta certidumbre, la presidenta Claudia Sheinbaum le ha manifestado su interés de acudir al municipio costero lo antes posible, por lo que es muy probable que sea antes del Mundial de Futbol que se disputará durante el mes de junio.

“Es una muy buena noticia para Puerto Vallarta. En la visita que tuvo la Presidenta de la República, hace unas semanas, a la Zona Metropolitana de Guadalajara, le hice una invitación para visitar Puerto Vallarta. Le dije: ‘Presidenta, sería un mensaje verdaderamente positivo que nos acompañara en nuestro principal destino turístico’”, explicó.

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Añadió que la respuesta fue favorable y que ya se trabaja en concretar la agenda:

"Y la Presidenta me dijo: 'por supuesto, con todo gusto vamos a respaldar a Puerto Vallarta, a estar presentes, a hacer equipo con ustedes' . Y estamos ya definiendo la fecha, que va a ser muy pronta".

En ese mismo sentido, el Gobernador subrayó la relevancia de esta visita en términos de proyección y confianza:

"Es un gran mensaje a nivel global que la Presidenta esté aquí, que camine la ciudad, que se reúna con empresarios, con el sector académico, con el sector social y demás, es muy importante. Y la Presidenta me ha manifestado su beneplácito y su apoyo de visitar en las próximas semanas Puerto Vallarta" , dijo el mandatario estatal en su visita a este destino turístico.

Trabajan en Puerto Vallarta para devolver la tranquilidad a sus habitantes y visitantes

Por otra parte, señaló Lemus Navarro, se sigue trabajando en materia de seguridad desde distintos ámbitos, siendo uno de ellos el fortalecimiento de la red de videovigilancia del municipio, que incluye lectores de placas, además de que, por lo menos una vez a la semana, todas las semanas, sostiene reuniones con el general Fonseca, responsable de la 41 Zona Militar.

Aunado a ello, el presidente municipal, Luis Munguía, tomó la palabra para recordar que en su administración se han adquirido nuevas patrullas para la vigilancia del municipio (y se comprarán 30 más), se ha fortalecido a la Policía Turística y también al escuadrón de ciclopolicías; todo para continuar trabajando con los mejores recursos en coordinación con las autoridades estatales y federales.

Por último, Lemus adelantó que en 15 días regresará al municipio para anunciar las actividades que se llevarán a cabo en Puerto Vallarta en el marco del Mundial de Futbol, que incluirán un FanFest y un concierto aún "sorpresa", cuyo artista se dará a conocer más adelante.

YC