Recibe Mery Pozos Doctorado Honoris Causa

En ceremonia solemne, el claustro doctoral del Liceo de Lideratos realizó la investidura de la legisladora Mery Pozos, y los empresarios Enrique Michel , Marina García García y Roberto de Alba Macias entre otros.

En el evento el Presidente de Liceo de Lideratos Dr. Honoris causa A.C. César Octavio Sarabia Valdovinos señaló que la distinción otorgada constituye un reconocimiento de carácter honorífico y social para personas que desde sus respectivos ámbitos vienen realizado acciones significativas por el bien común.

En el caso de Mery Pozos se destacó el importante y constante trabajo como parlamentaria y Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública , acciones que han impactado favorablemente no solo en Jalisco sino en todo el país.

Al término de la ceremonia la legisladora aclaró los dichos acerca de los cambios en la dirigencia nacional de Morena, asegurando que estos no afectan a los aspirantes a cargos de elección popular, ya que los procesos internos del partido se mantienen firmes.

Enfatizó que será a través de encuestas que se definirán los perfiles de candidatos y candidatas que deberán ser los más populares, pero también que cumplan con ser personas honestas, integras y sin historial negativo.

YC