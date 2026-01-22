Jueves, 22 de Enero 2026

Requisitos para obtener la Tarjeta Yo Jalisco siendo adulto mayor

En esta nota te mostramos cómo puedes solicitar ingresar al programa Yo Jalisco Apoyo para el transporte

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Conoce cómo acceder al programa Yo Jalisco con subsidio al transporte público. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El programa Yo Jalisco apoyo para el transporte continuará a través de la Tarjeta homónima que permitirá aprovechar un descuento por subsidio en el uso del transporte público en el estado. El programa es la evolución del proyecto Mi Pasaje el cual ya ofrecía apoyos para facilitar el transporte público a través de pasajes gratuitos o con descuento.

El apoyo se encuentra disponible para:

  • Estudiantes
  • Mujeres sostén del hogar de entre 18 a 59 años de edad
  • Personas con discapacidad y sus personas cuidadoras.
  • Personas adultas mayores de 60 años o más.

En esta nota te contaremos qué necesitas para acceder a los descuentos en caso de que seas una persona adulta mayor.

El programa Yo Jalisco Apoyo para el transporte se ofrece en las siguientes dos modalidades:

  • 100% gratuito: Hasta 730 viajes al año
  • 50% de descuento: Con 640 viajes anuales

La modalidad a la que accedas dependerá de tu situación y requisitos específicos. En el caso de personas adultas mayores los requisitos de registro son los siguientes:

Requisitos para personas adultas mayores

  • Ser persona adulta mayor de 60 años o más.
  • Residir en uno de los 20 municipios dentro de la cobertura geográfica del programa.
  • Demostrar la necesidad económica para el uso del transporte público.

Para realizar el registro deberás acceder al sitio web https://yojaliscotransporte-ssas.jalisco.gob.mx/ en el que deberás realizar las siguientes acciones:

  • Completar el formulario de inscripción
  • Imprimir tu comprobante de registro
  • Acudir a un módulo con la documentación requerida
  • Para poder completar tu registro vas a requerir los siguientes documentos:
  • Identificación oficial (INE u otro documento válido)
  • CURP
  • Comprobante de domicilio
  • Comprobante de estudios (para estudiantes)
  • Certificados adicionales (por ejemplo, de discapacidad, si aplica)
  • Consulta la sección de "Documentos necesarios" para conocer todos los detalles.

