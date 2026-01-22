Local de tortas ahogadas se incendia en Zapopan

Elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan acudieron esta mañana a un centro comercial ubicado en el cruce de avenida Central con avenida Vallarta luego de que se levantara un reporte de incendio.

Oficiales de la Base 4 se presentaron en el domicilio de la colonia Ciudad Granja luego de que un local de tortas ahogadas sufriera la expansión de fuego proveniente del área de cocina. A la llegada de los elementos, las llamas ya llegaban a parte de la estructura del techo.

Ante la situación, los elementos decidieron combatir el fuego con agua presión hasta que quedó controlado por completo el incendio. Una vez se extinguieron las llamas se realizaron labores de enfriamiento y ventilación para evitar reactivaciones del fuego.

Un empleado del restaurante resultó con lesiones leves por lo que fue atendido por personal de Salud Zapopan. El sujeto no requirió traslado a hospital. No obstante, debido al incidente, se realizó la evacuación de cerca de 100 personas entre los que se encontraban trabajadores de otros locales de la plaza.

¿Cómo reportar un incidente a Bomberos de Zapopan?

En caso de cualquier incidente que deba ser atendido por la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan, se pide a la población utilizar el número global de emergencias (911) o comunicarse directamente a través del teléfono 33 3818 2203.

Recuerda que la atención rápida puede ayudar a evitar que aumente el riesgo debido al incidente.

Te puede interesar: Esto dijo Gaby Platas sobre "Enrollados" y su motivo de cancelación

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

