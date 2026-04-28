Tarjeta Única en Jalisco: ¿Cuándo inicia el registro para transporte gratis infantil?

El Gobierno de Jalisco activó el proceso de inscripción para que niñas y niños puedan acceder al programa de transporte público sin costo a través de la Tarjeta Única, una medida orientada a aliviar el gasto familiar y facilitar la asistencia escolar.

De acuerdo con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS) el esquema permitirá que menores de entre 5 y 12 años utilicen el transporte público sin pagar, con un límite de dos viajes diarios y un máximo de 482 traslados al año.

La cobertura del programa será prioritaria en municipios del Área Metropolitana que abarca Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto y Juanacatlán, así como en Zapotlanejo, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, Tepatitlán de Morelos, Zapotlán el Grande y Ocotlán.

Fechas de registro y cómo es el trámite

A partir del 30 de abril y hasta el 30 de mayo, niñas y niños en Jalisco podrán hacer el registro al transporte público sin costo mediante la Tarjeta Única.

De acuerdo con la información difundida por autoridades estatales, quienes ya cuenten con la Tarjeta Única únicamente deberán acudir a un módulo de atención para realizar el cambio de perfil correspondiente, lo que les permitirá comenzar a utilizar el servicio gratuito de manera inmediata.

En caso de que aún no cuenten con esta tarjeta para el transporte, madres, padres o tutores de los menores deberán ingresar al sitio web oficial de la Tarjeta Única para hacer el registro y agendar una cita.

Posteriormente, deberán acudir de manera presencial a los módulos, en la fecha asignada, para integrar expedientes presentando la siguiente documentación:

CURP de la niña o el niño

Identificación oficial vigente (INE), del padre, madre o tutor

Comprobante de domicilio no mayor a 90 días.

Todos los documentos deberán presentarse en original para cotejo y con tres copias de cada uno. Además, se deberán entregar tres copias del formato que se genera al momento de agendar la cita. Para la entrega de la tarjeta es indispensable la presencia de la niña o niño.

La selección de beneficiarios estará a cargo del Comité Técnico de Programas Sociales, conforme a los criterios establecidos en la convocatoria.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 33-3030-1225 de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y los sábados de 08:00 a 13:00 horas.

La implementación de este beneficio forma parte de una política pública más amplia enfocada en garantizar condiciones de equidad desde edades tempranas. El acceso gratuito al transporte representa un apoyo directo a la economía de las familias, especialmente en el traslado diario de niñas y niños a sus centros educativos.

Asimismo, la medida se integra a una visión de movilidad incluyente, en la que el transporte público se consolida como un derecho accesible para todos los sectores de la población, priorizando a los grupos más jóvenes.

Las autoridades han destacado que esta acción busca no solo facilitar los traslados, sino también contribuir al desarrollo integral de la niñez, al eliminar barreras económicas que podrían limitar su acceso a la educación y otras actividades.

Con la entrada en vigor de este beneficio el 30 de abril, Jalisco avanza en la construcción de un modelo de movilidad más equitativo

YC