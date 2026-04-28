El Gobierno de Jalisco dio a conocer un nuevo esquema de atención médica universal sin costo dirigido a niñas, niños y adolescentes, con el propósito de asegurar el acceso a servicios de salud independientemente de si cuentan o no con seguridad social. Este modelo, conocido como Seguro Médico al Estilo Jalisco, contempla atención integral que abarca desde consultas hasta procedimientos especializados.

Se prevé que la estrategia alcance a más de 1.6 millones de menores en la entidad, quienes serán integrados automáticamente al sistema estatal, principalmente a través de su registro en el nivel básico educativo.

¿Qué contempla la cobertura médica?

De acuerdo con autoridades estatales, el programa incluye servicios de primer y segundo nivel, es decir, desde consultas generales hasta hospitalización, cirugías y suministro de medicamentos sin costo. También considera estudios clínicos, esquemas de vacunación, atención odontológica, nutricional y especialidades médicas.

El funcionamiento se apoya en la infraestructura del sistema de salud estatal, conformado por centros de salud y hospitales distribuidos en distintas regiones de Jalisco, lo que permite brindar atención tanto a padecimientos comunes como a enfermedades de mayor complejidad.

Otro aspecto relevante es que no se limita por la afiliación a instituciones como el IMSS o el ISSSTE, por lo que cualquier menor podrá recibir atención gratuita , incluso ante situaciones de urgencia o enfermedades graves.

¿Quiénes podrán acceder y cómo se aplicará?

El programa está enfocado en niñas, niños y adolescentes, especialmente aquellos inscritos en educación básica, sin importar si asisten a escuelas públicas o privadas. La incorporación será automática mediante los registros de la Secretaría de Educación estatal, eliminando la necesidad de realizar trámites adicionales por parte de madres, padres o tutores.

La cobertura comenzará a implementarse a partir del ciclo escolar 2026-2027 , con la intención de consolidar un modelo que reduzca barreras económicas y administrativas en el acceso a servicios médicos.

En la práctica, los beneficiarios podrán acudir a unidades de salud estatales donde recibirán valoración médica inicial y, en caso necesario, serán canalizados a servicios especializados.

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La puesta en marcha de este programa ocurre en un escenario nacional en el que los esquemas de atención médica para personas sin seguridad social han atravesado diversas transformaciones, desde el Seguro Popular hasta el Insabi.

Pese a estos esfuerzos, aún persisten desafíos en la cobertura, particularmente en sectores vulnerables como la infancia, lo que ha motivado a gobiernos estatales a desarrollar estrategias propias para ampliar el acceso a servicios de salud.

En este sentido, Jalisco ya había implementado iniciativas como el Seguro Salud Jalisco, orientado a brindar atención gratuita a personas sin seguridad social, incluyendo consultas, hospitalización y medicamentos.

Enfoque en la niñez como eje de política pública

Autoridades estatales han destacado que esta medida forma parte de una política integral que busca priorizar el bienestar de la niñez, al considerar que la salud es un elemento fundamental para su desarrollo.

Asimismo, el decreto que respalda este programa pretende garantizar su continuidad mediante un sustento legal y financiero, con el objetivo de que se mantenga como una política pública a largo plazo.

Con esta estrategia, Jalisco busca posicionarse como una de las entidades que avanzan hacia la cobertura médica universal en la población infantil, al eliminar costos y facilitar el acceso a los servicios. No obstante, el principal desafío será asegurar que el sistema de salud cuente con la capacidad suficiente para atender la demanda sin afectar la calidad en la atención.

YC