El Gobierno de Jalisco y el Gobierno de Michoacán iniciaron el Operativo Interestatal de Acciones Simultáneas en la Lucha Contra el Dengue, con la participación de brigadas de salud de ambos Estados.

Esta estrategia coordinada entre ambas entidades y que inició en el municipio de Yurécuaro, Michoacán, tiene como objetivo reducir la proliferación del mosquito transmisor y evitar la dispersión de casos en municipios colindantes.

Intervenciones en viviendas y espacios públicos para frenar contagios

En los municipios colindantes de Jalisco con Michoacán se contempla intervenir un total de dos mil 800 viviendas en 150 manzanas , en beneficio de una población de 11 mil 602 habitantes de la ribera y su zona de influencia.

Entre las principales acciones del operativo implementado por las dos entidades se encuentran la promoción de la eliminación de criaderos, intervenciones en espacios de concentración masiva como escuelas, panteones, unidades deportivas y espacios públicos.

También se realizará la instalación de puestos de promoción y educación para la salud, demostraciones del trabajo de brigadas y control vectorial, así como jornadas de eliminación masiva de criaderos y nebulización en ambos Estados.

Autoridades destacan la importancia de la prevención y participación ciudadana

El director General del OPD Servicios de Salud Jalisco, Héctor Hugo Bravo, destacó que este esfuerzo conjunto fortalece las acciones de prevención y control del mosquito Aedes aegypti , principal transmisor del dengue, mediante estrategias integrales en campo enfocadas en la eliminación de criaderos y la participación activa de la población.

"La presencia de presidentes municipales de Jalisco y Michoacán y su compromiso con el tema del dengue, destacan la importancia de asumir con responsabilidad esta problemática de salud pública; señalando que el trabajo conjunto permite prevenir muertes, reducir casos y evitar la saturación hospitalaria. La prevención es tarea de toda la ciudadanía y que unidos se logran mejores resultados".

Llaman a la población a sumarse y evitar criaderos en casa

El funcionario mencionó que la colaboración de la población es fundamental para frenar la proliferación del mosquito transmisor, ya que la mayoría de los criaderos se localizan al interior de las viviendas, e invitó a la población a sumarse a estas acciones y permitir el acceso a sus hogares al personal brigadista, debidamente identificado, para llevar a cabo labores de control larvario, como la estrategia "Lava, Tapa, Voltea y Tira".

Mientras tanto, el subdirector de Atención Médica de la Secretaría de Salud de Michoacán, Hiram Rafael Monsiváis Mora, enfatizó la importancia de la coordinación interestatal para hacer frente a las enfermedades transmitidas por vector, mediante acciones oportunas y sostenidas en beneficio de la población.

Una de las acciones para combatir el dengue es la nebulización. GOBIERNO DE JALISCO

"El vector no reconoce fronteras y está presente en todos los lugares. Por ello, es clave que los estados trabajen de forma coordinada. No basta con estrategias técnicas, también se requiere el compromiso de la comunidad. Acciones como la limpieza y eliminar criaderos de mosquitos son fundamentales para prevenir la enfermedad".

El presidente municipal de Yurécuaro, Moisés Navarro Arellano, destacó la colaboración de ambos municipios y de los Estados colindantes para lograr hacer frente común a la enfermedad. Para más información sobre la prevención del dengue, reportes o ubicación de unidades médicas, la Línea Salud Jalisco está disponible todos los días del año, en el número telefónico 33-3823-3220.

Para saber más

Hasta la semana epidemiológica 15 de 2026, se registran 20 casos de dengue en Jalisco .

. Los principales síntomas del dengue son fiebre alta repentina, dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas, vómito y sarpullido.

son fiebre alta repentina, dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas, vómito y sarpullido. Ante cualquier síntoma es importante no automedicarse y acudir a una unidad de salud.

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