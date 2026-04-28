Tlajomulco firma convenio para operativos vs máquinas tragamonedas

El ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga aprobó la suscripción de un convenio de coordinación con el Gobierno de Jalisco para fortalecer los operativos de inspección, vigilancia y decomiso de máquinas tragamonedas.

El convenio forma parte de una estrategia permanente para tratar de proteger a las familias y atender una problemática social.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez, destacó que estas acciones se realizan en estrecha coordinación con autoridades estatales y federales, con el objetivo de avanzar en la regulación de esta práctica y prevenir sus efectos negativos en la comunidad.

"De nuestra parte, toda la voluntad. Estábamos esperando nada más sesionar desde que se hizo el planteamiento por parte del Gobierno del Estado y también del órgano metropolitano. Nosotros, con toda la disposición, listos. Esto, esperemos, dé un paso para después continuar con mesas de trabajo y buscar la mejor forma de regular este tema, que sin duda se ha convertido en una situación social importante que atender, y con toda la disposición de poder hacerlo".

El ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga aprobó la suscripción de un convenio de coordinación con el Gobierno de Jalisco para fortalecer los operativos de inspección, vigilancia y decomiso de máquinas tragamonedas. CORTESÍA

Mediante operativos conjuntos, en lo que va de la administración se han asegurado 236 máquinas en diferentes colonias del municipio.

Estas acciones forman parte de una política integral que prioriza la seguridad, la prevención y la protección del entorno familiar, reforzando la presencia institucional en el territorio y consolidando la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

El municipio informó el sábado que, tras operativos conjuntos realizados durante esta semana, personal de la Dirección de Inspección y Vigilancia del Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga aseguró 53 máquinas tragamonedas en diversas colonias.

Durante la semana pasada, la Policía Metropolitana había informado que se aseguraron 36 máquinas tragamonedas como parte de la campaña y la intensificación de los operativos en contra de estos aparatos en el municipio de Guadalajara. Dichos aseguramientos se concentraron en las zonas de Tetlán y el Centro Histórico.

MF