La mañana de este 5 de marzo, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, dio a conocer el ajuste de la tarifa del transporte público, el cual tendrá un costo de 11 pesos. Esto significa la cancelación del incremento a la tarifa que sería de 14 pesos.

¿Podré usar la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco?

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Lemus indicó que esta medida responde a las inquietudes de la población.

Destacó que este nuevo costo será para todos los usuarios, independientemente del método de pago que utilicen, incluyendo a las personas que tramitaron la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco. Entonces, ¿para qué servirá ahora la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco?

El mandatario aclaró que, ante el nuevo ajuste de la tarifa del transporte público, la tarjeta continuará como instrumento para concentrar beneficios y apoyos sociales que entrega el Gobierno del Estado.

Asimismo, Lemus explicó que insistirán en la implementación de acciones concretas para continuar mejorando el sistema de transporte público del Estado con el fin de buscar su crecimiento, mejor conexión, reducir tiempos de espera, ser más accesible, eficiente y moderno.

¿Cuáles son los beneficios de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco?

Anteriormente, uno de los beneficios de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco era el pago de 11 pesos en el transporte público en lugar de 14 pesos, que fue el ajuste de la tarifa.

Ahora, con el nuevo ajuste, permanecerán estos beneficios:

Acceso a los apoyos del Gobierno de Jalisco

Suscribirte al sistema de Mi Bici

Descuentos en multas y recargos

Mensualidades sin intereses en pagos de derechos (aplican condiciones)

