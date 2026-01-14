¿Cuánto costó La Minerva y por qué se excedieron 20 mdp en las obras?

Tras más de cinco meses de trabajos y en el marco de las obras de renovación urbana rumbo al Mundial de Futbol 2026, la Glorieta Minerva reabrió con una nueva imagen que busca recuperar su carácter de espacio público sin alterar su función vial, sin embargo, la intervención no estuvo exenta de cuestionamientos, luego de que el costo final superara el presupuesto originalmente aprobado, lo que llevó a las autoridades estatales a explicar las razones detrás del incremento en la inversión.

Te recomendamos: Trámites de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco podrán continuarse de manera presencial

EL INFORMADOR/ A. Navarro

¿Cuánto aumentó el presupuesto para la renovación de La Minerva?

El proyecto contemplaba inicialmente una inversión de 46 millones de pesos, pero el monto final ascendió a 70 millones, es decir, un excedente de 24 millones de pesos. De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), el aumento respondió al alcance de la intervención, particularmente a la ampliación de banquetas, la rehabilitación de las instalaciones hidrosanitarias y las adecuaciones necesarias para garantizar accesibilidad universal.

A pesar del incremento presupuestal, las autoridades estatales subrayaron que la obra conservó los cinco carriles de circulación vehicular, al tratarse de un punto estratégico de la ciudad, al tiempo que se incorporaron elementos como andadores peatonales, cruces seguros con semaforización visual y auditiva, nueva iluminación, arbolado, bolardos y una estación de Mi Bici, además del retiro del transporte público del interior de la glorieta.

Lee también: Sader y Asica refuerzan el combate contra el Gusano Barrenador en Jalisco

El director general de Arquitectura y Urbanismo de la SIOP, Douglas Rodríguez, explicó que el eje rector del proyecto fue preservar el valor patrimonial y la identidad urbana de la Minerva, manteniendo su esencia como símbolo y puerta de entrada a Guadalajara, sin sacrificar su papel como distribuidor vial.

En tanto, el Gobernador Pablo Lemus afirmó que la intervención permitió recuperar uno de los símbolos más representativos de Jalisco, mientras que la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo destacó que la remodelación transforma a La Minerva en un punto de encuentro ciudadano, donde es posible convivir y caminar, sin afectar la movilidad vehicular.

Con información de Osiel González Hernández.

NA