Publican en el Periódico Oficial alza a tarifa del transporte público

Este domingo fue publicado en el Periódico Oficial el incremento de la tarifa al transporte público en Jalisco, el cual entrará en vigor a partir del 1 de abril de 2026.

De acuerdo con la publicación, una vez valorados los aspectos legales y técnicos previstos en la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, su reglamento y las normas de carácter técnico, y con fundamento en el dictamen y acuerdo del Comité Técnico Tarifario correspondiente a la sesión ordinaria de fecha 26 de diciembre de 2025, se considera el incremento del 7.72 por ciento derivado de la aplicación de la fórmula de indexación tarifaria.

La publicación establece que se determinó una tarifa técnica de 14 pesos, estableciéndola como la tarifa general, y a su vez una tarifa preferencial equivalente al 50 por ciento del valor de la tarifa general, la cual será de 7 pesos para todas las personas que cumplan con la acreditación de los perfiles.

Asimismo, se establece que la tarifa general de 14 pesos será subsidiada para todas las personas que obtengan la tarjeta única de apoyo, quedando el cobro para todos los usuarios por este medio en 11 pesos.

En la publicación se señala que el Gobierno del Estado cubrirá, por medio del Fondo de Apoyo a las Personas Usuarias del Transporte Público, el diferencial contra la tarifa ponderada vigente.

Finalmente, se establece que la nueva tarifa se aplicará en todas las modalidades de transporte público de personas, ya sea en sistema colectivo o masivo, en las áreas metropolitanas y ciudades medias de Jalisco. La Comisión Tarifaria del Transporte Público sesionó y aprobó el viernes pasado una tarifa técnica de 14 pesos, que corresponde al costo real del servicio. No obstante, conforme a la normatividad vigente, la definición final de la tarifa aplicable corresponde al titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien anunció que dará un subsidio de 3 pesos para que quede en 11 pesos.

La Universidad de Guadalajara y el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco votaron en contra de este incremento.

SV