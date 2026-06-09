A días del primer partido del Mundial 2026 en Guadalajara este 11 de junio de 2026, miles de turistas buscan explorar más allá de la cancha. Descubre aquí los nombres de los 125 municipios de Jalisco para planear tu ruta perfecta durante la máxima justa deportiva.

La Copa Mundial 2026 ha transformado a México en el epicentro del futbol internacional. Los aficionados internacionales ya abarrotan las calles tapatías con banderas y cánticos.

El Estadio Guadalajara se prepara para recibir a miles de visitantes en sus tribunas. Este recinto será una pieza clave en la organización del torneo avalado por la FIFA.

Sin embargo, el turismo no se limita a los noventa minutos que dura un partido de futbol. Nuestro Estado de Jalisco ofrece una inmensa diversidad geográfica y cultural.

Para los viajeros que desean aprovechar su estancia al máximo, conocer la división política del estado es fundamental y en EL INFORMADOR te dejamos la información que te permita trazar rutas gastronómicas, históricas y de aventura.

El mapa completo: ¿Cómo se llaman los 125 municipios de Jalisco?

De acuerdo con la información oficial, la Entidad se divide en 125 municipios. Cada uno posee una identidad única que enriquece la experiencia de cualquier viajero.

Hasta el año 2020, los municipios a su vez están distribuidos en 12 regiones administrativas.

Desde el año de 1998 se institucionalizó esta división para promover el progreso del Estado, y cada una de estas partes tiene a un municipio sede, dice la página oficial del Gobierno estatal, el cual funge como "capital" de la región.

Siguiendo con la división por regiones, estos son los nombres de los municipios que las integran.

Región Norte

Bolaños Chimaltitán Colotlán Huejúcar Huejuquilla el Alto Mezquitic San Martín de Bolaños Santa María de los Ángeles Totatiche Villa Guerrero

En esta destacan las zonas montañosas, así como hermosos bosques de encino, pino y huizache. Hogar de comunidades indígenas de Jalisco.

Región Altos Norte

Encarnación de Díaz Lagos de Moreno Ojuelos de Jalisco San Diego de Alejandría San Juan de los Lagos Teocaltiche Unión de San Antonio Villa Hidalgo

Es la zona que conecta con el centro industrial de México.

Región Altos Sur

Acatic Arandas Cañadas de Obregón Jalostotitlán Jesús María Mexticacán San Ignacio Cerro Gordo San Julián San Miguel el Alto Tepatitlán de Morelos Valle de Guadalupe Yahualica de González Gallo

Es una región conocida por la ganadería, pero también por el turismo religioso.

Región Ciénega

Atotonilco el Alto Ayotlán Degollado Jamay La Barca Ocotlán Poncitlán Tototlán Zapotlán del Rey

Esta zona es muy reconocida por su industria mueblera.

Región Sureste

Chapala Concepción de Buenos Aires Jocotepec La Manzanilla de la Paz Mazamitla Quitupan Santa María del Oro Tizapán el Alto Tuxcueca Valle de Juárez

Esta región tiene a dos motores turísticos de Jalisco, los cuales son los bosques de Mazamitla y el lago de Chapala.

Región Sur

Gómez Farías Jilotlán de los Dolores Pihuamo San Gabriel Tamazula de Gordiano Tecalitlán Tolimán Tonila Tuxpan Zapotiltic Zapotitlán de Vadillo Zapotlán el Grande

En esta región destacan los paisajes, ya que en ella se encuentra el Parque Nacional Nevado de Colima.

Región Sierra de Amula

Atengo Autlán de Navarro Ayutla Chiquilistlán Cuautla Ejutla El Grullo El Limón Juchitlán Tecolotlán Tenamaxtlán Tonaya Tuxcacuesco Unión de Tula

Otra región montañosa, su motor económico son la agricultura y la ganadería.

Región Costa Sur

Casimiro Castillo Cihuatlán Cuautitlán de García Barragán La Huerta Tomatlán Villa Purificación

Además de la agricultura y la ganadería, esta zona experimenta el crecimiento de la hotelería y la pesca sustentable.

Región Sierra-Occidental

Atenguillo Cabo Corrientes Guachinango Mascota Mixtlán Puerto Vallarta San Sebastián del Oeste Talpa de Allende

Es motor turístico a nivel nacional y también cuenta con la "Ruta de la Fe" en Talpa de Allende.

Región Valles

Ahualulco de Mercado Amatitán Ameca El Arenal Etzatlán Hostotipaquillo Magdalena San Juanito de Escobedo San Marcos Tala Tequila Teuchitlán

El producto estrella de esta región es el tequila, además del turismo.

Región Lagunas

Acatlán de Juárez Amacueca Atemajac de Brizuela Atoyac Cocula San Martín Hidalgo Sayula Tapalpa Techaluta de Montenegro Teocuitatlán de Corona Villa Corona Zacoalco de Torres

En esta región se encuentra la sierra de Tapalpa, pero sobre todo, la cuna de la Pitaya.

Región Centro

Cuquío El Salto Guadalajara Ixtlahuacán de los Membrillos Ixtlahuacán del Río Juanacatlán San Cristóbal de la Barranca San Pedro Tlaquepaque Tlajomulco de Zúñiga Tonalá Zapopan Zapotlanejo

Aquí se encuentra la capital del estado, Guadalajara, y en esta región predominan la industria, la tecnología, el turismo y el turismo religioso.

Los cuatro partidos del Mundial 2026 que se jugarán en Guadalajara

El Estadio Guadalajara será una de las sedes mexicanas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y albergará cuatro encuentros de la fase de grupos; los turistas tendrán días de descanso entre los duelos, perfectos para salir de la ciudad y conocer más allá de la capital de Jalisco. La actividad comenzará el jueves 11 de junio, cuando Corea del Sur se enfrente a Chequia en un duelo correspondiente al Grupo A, marcando el debut mundialista de la ciudad en el torneo.

Una semana después, el jueves 18 de junio, llegará uno de los partidos más esperados por la afición local. La Selección Mexicana disputará su segundo compromiso de la fase de grupos ante Corea del Sur, también dentro del Grupo A, en un encuentro que podría resultar clave para las aspiraciones del Tri rumbo a la fase eliminatoria.

La actividad continuará el martes 23 de junio con el choque entre Colombia y la República Democrática del Congo, correspondiente al Grupo K. El compromiso reunirá a dos selecciones con estilos contrastantes y permitirá que la afición tapatía disfrute de la presencia de una de las potencias sudamericanas en el escenario mundialista.

Finalmente, Guadalajara cerrará su participación en la fase de grupos el viernes 26 de junio con uno de los encuentros más atractivos del calendario: Uruguay contra España, duelo del Grupo H que enfrentará a dos selecciones históricas del futbol internacional. Por la calidad de los planteles y el peso de ambas camisetas, este partido está llamado a convertirse en uno de los más destacados de la primera ronda del Mundial 2026.

La justa deportiva es el pretexto ideal para enamorarse de la cultura mexicana. El occidente del país tiene las puertas abiertas para el mundo entero.

Con esta guía de nombres por región de Jalisco, estás listo para la aventura. Disfruta del futbol y déjate sorprender por la magia de cada rincón jalisciense.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: Mundial 2026: Calendario de partidos del 11 de junio y dónde verlos EN VIVO

OF