Martes, 09 de Junio 2026

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¿Cómo se llaman los 125 municipios de Jalisco que puedes visitar durante el Mundial 2026?

Descubre y planifica tu ruta turística entre los cuatro partidos que albergará el Estadio Guadalajara

Por: Oralia López

En la región Centro se encuentra la capital del estado, Guadalajara, y en esta región predominan la industria, la tecnología, el turismo y el turismo religioso. EL INFORMADOR / ARCHIVO

En la región Centro se encuentra la capital del estado, Guadalajara, y en esta región predominan la industria, la tecnología, el turismo y el turismo religioso. EL INFORMADOR / ARCHIVO

A días del primer partido del Mundial 2026 en Guadalajara este 11 de junio de 2026, miles de turistas buscan explorar más allá de la cancha. Descubre aquí los nombres de los 125 municipios de Jalisco para planear tu ruta perfecta durante la máxima justa deportiva.

La Copa Mundial 2026 ha transformado a México en el epicentro del futbol internacional. Los aficionados internacionales ya abarrotan las calles tapatías con banderas y cánticos.

El Estadio Guadalajara se prepara para recibir a miles de visitantes en sus tribunas. Este recinto será una pieza clave en la organización del torneo avalado por la FIFA.

Sin embargo, el turismo no se limita a los noventa minutos que dura un partido de futbol. Nuestro Estado de Jalisco ofrece una inmensa diversidad geográfica y cultural.

Para los viajeros que desean aprovechar su estancia al máximo, conocer la división política del estado es fundamental y en EL INFORMADOR te dejamos la información que te permita trazar rutas gastronómicas, históricas y de aventura.

El mapa completo: ¿Cómo se llaman los 125 municipios de Jalisco?

De acuerdo con la información oficial, la Entidad se divide en 125 municipios. Cada uno posee una identidad única que enriquece la experiencia de cualquier viajero.

Hasta el año 2020, los municipios a su vez están distribuidos en 12 regiones administrativas.

Desde el año de 1998 se institucionalizó esta división para promover el progreso del Estado, y cada una de estas partes tiene a un municipio sede, dice la página oficial del Gobierno estatal, el cual funge como "capital" de la región.

Siguiendo con la división por regiones, estos son los nombres de los municipios que las integran.

Región Norte

  1. Bolaños
  2. Chimaltitán
  3. Colotlán
  4. Huejúcar
  5. Huejuquilla el Alto
  6. Mezquitic
  7. San Martín de Bolaños
  8. Santa María de los Ángeles
  9. Totatiche
  10. Villa Guerrero

En esta destacan las zonas montañosas, así como hermosos bosques de encino, pino y huizache. Hogar de comunidades indígenas de Jalisco.

Región Altos Norte

  1. Encarnación de Díaz
  2. Lagos de Moreno
  3. Ojuelos de Jalisco
  4. San Diego de Alejandría
  5. San Juan de los Lagos
  6. Teocaltiche
  7. Unión de San Antonio
  8. Villa Hidalgo

Es la zona que conecta con el centro industrial de México.

Región Altos Sur

  1. Acatic
  2. Arandas
  3. Cañadas de Obregón
  4. Jalostotitlán
  5. Jesús María
  6. Mexticacán
  7. San Ignacio Cerro Gordo
  8. San Julián
  9. San Miguel el Alto
  10. Tepatitlán de Morelos
  11. Valle de Guadalupe
  12. Yahualica de González Gallo

Es una región conocida por la ganadería, pero también por el turismo religioso.

Región Ciénega

  1. Atotonilco el Alto
  2. Ayotlán
  3. Degollado
  4. Jamay
  5. La Barca
  6. Ocotlán
  7. Poncitlán
  8. Tototlán
  9. Zapotlán del Rey

Esta zona es muy reconocida por su industria mueblera.

Región Sureste

  1. Chapala
  2. Concepción de Buenos Aires
  3. Jocotepec
  4. La Manzanilla de la Paz
  5. Mazamitla
  6. Quitupan
  7. Santa María del Oro
  8. Tizapán el Alto
  9. Tuxcueca
  10. Valle de Juárez

Esta región tiene a dos motores turísticos de Jalisco, los cuales son los bosques de Mazamitla y el lago de Chapala.

Región Sur

  1. Gómez Farías
  2. Jilotlán de los Dolores
  3. Pihuamo
  4. San Gabriel
  5. Tamazula de Gordiano
  6. Tecalitlán
  7. Tolimán
  8. Tonila
  9. Tuxpan
  10. Zapotiltic
  11. Zapotitlán de Vadillo
  12. Zapotlán el Grande

En esta región destacan los paisajes, ya que en ella se encuentra el Parque Nacional Nevado de Colima.

Región Sierra de Amula

  1. Atengo
  2. Autlán de Navarro
  3. Ayutla
  4. Chiquilistlán
  5. Cuautla
  6. Ejutla
  7. El Grullo
  8. El Limón
  9. Juchitlán
  10. Tecolotlán
  11. Tenamaxtlán
  12. Tonaya
  13. Tuxcacuesco
  14. Unión de Tula

Otra región montañosa, su motor económico son la agricultura y la ganadería.

Región Costa Sur

  1. Casimiro Castillo
  2. Cihuatlán
  3. Cuautitlán de García Barragán
  4. La Huerta
  5. Tomatlán
  6. Villa Purificación

Además de la agricultura y la ganadería, esta zona experimenta el crecimiento de la hotelería y la pesca sustentable.

Región Sierra-Occidental

  1. Atenguillo
  2. Cabo Corrientes
  3. Guachinango
  4. Mascota
  5. Mixtlán
  6. Puerto Vallarta
  7. San Sebastián del Oeste
  8. Talpa de Allende

Es motor turístico a nivel nacional y también cuenta con la "Ruta de la Fe" en Talpa de Allende.

Región Valles

  1. Ahualulco de Mercado
  2. Amatitán
  3. Ameca
  4. El Arenal
  5. Etzatlán
  6. Hostotipaquillo
  7. Magdalena
  8. San Juanito de Escobedo
  9. San Marcos
  10. Tala
  11. Tequila
  12. Teuchitlán

El producto estrella de esta región es el tequila, además del turismo.

Región Lagunas

  1. Acatlán de Juárez
  2. Amacueca
  3. Atemajac de Brizuela
  4. Atoyac
  5. Cocula
  6. San Martín Hidalgo
  7. Sayula
  8. Tapalpa
  9. Techaluta de Montenegro
  10. Teocuitatlán de Corona
  11. Villa Corona
  12. Zacoalco de Torres

En esta región se encuentra la sierra de Tapalpa, pero sobre todo, la cuna de la Pitaya.

Región Centro

  1. Cuquío
  2. El Salto
  3. Guadalajara
  4. Ixtlahuacán de los Membrillos
  5. Ixtlahuacán del Río
  6. Juanacatlán
  7. San Cristóbal de la Barranca
  8. San Pedro Tlaquepaque
  9. Tlajomulco de Zúñiga
  10. Tonalá
  11. Zapopan
  12. Zapotlanejo

Aquí se encuentra la capital del estado, Guadalajara, y en esta región predominan la industria, la tecnología, el turismo y el turismo religioso. 

Los cuatro partidos del Mundial 2026 que se jugarán en Guadalajara

El Estadio Guadalajara será una de las sedes mexicanas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y albergará cuatro encuentros de la fase de grupos; los turistas tendrán días de descanso entre los duelos, perfectos para salir de la ciudad y conocer más allá de la capital de Jalisco. La actividad comenzará el jueves 11 de junio, cuando Corea del Sur se enfrente a Chequia en un duelo correspondiente al Grupo A, marcando el debut mundialista de la ciudad en el torneo.

Una semana después, el jueves 18 de junio, llegará uno de los partidos más esperados por la afición local. La Selección Mexicana disputará su segundo compromiso de la fase de grupos ante Corea del Sur, también dentro del Grupo A, en un encuentro que podría resultar clave para las aspiraciones del Tri rumbo a la fase eliminatoria.

La actividad continuará el martes 23 de junio con el choque entre Colombia y la República Democrática del Congo, correspondiente al Grupo K. El compromiso reunirá a dos selecciones con estilos contrastantes y permitirá que la afición tapatía disfrute de la presencia de una de las potencias sudamericanas en el escenario mundialista.

Finalmente, Guadalajara cerrará su participación en la fase de grupos el viernes 26 de junio con uno de los encuentros más atractivos del calendario: Uruguay contra España, duelo del Grupo H que enfrentará a dos selecciones históricas del futbol internacional. Por la calidad de los planteles y el peso de ambas camisetas, este partido está llamado a convertirse en uno de los más destacados de la primera ronda del Mundial 2026.

La justa deportiva es el pretexto ideal para enamorarse de la cultura mexicana. El occidente del país tiene las puertas abiertas para el mundo entero.

Con esta guía de nombres por región de Jalisco, estás listo para la aventura. Disfruta del futbol y déjate sorprender por la magia de cada rincón jalisciense.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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