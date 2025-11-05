Talleres GRATIS en Zapopan del 7 al 15 de noviembre

La Dirección de Capacitación y Oferta Educativa (DICOE) dio a conocer los cursos para la temporada decembrina como parte del programa Común_n, así que si eres de Zapopan y te gusta aprender cosas nuevas, esta es tu oportunidad de participar en los talleres gratuitos de bienestar, arte y oficios, abiertos a todo público.

Talleres gratuitos en Zapopan

Los siguientes talleres inician el próximo viernes 7 al 15 de noviembre en las sedes de Común Chapalita, Luis F. Larios Barragán (Las Águilas) y Bosques del Centinela.

Taller de Coronas navideñas con macramé

Viernes 7 de noviembre de 4:00 a 7:00 pm en Común Chapalita.

Taller de Jabones navideños

Sábado 15 de noviembre de 4:00 a 7:00 pm en Común Luis F. Larios Barragán.

Taller de Cerámica básica (Figuras navideñas)

Martes 11 de noviembre de 4:00 a 7:00 pm en Común Luis F. Larios Barragán.

Taller de Coronas navideñas naturales

Miércoles 12 de noviembre de 4:00 a 7:00 pm en Común Luis F. Larios Barragán.

Taller de velas Navideñas

Lunes 10 de noviembre de 4:00 a 7:00 pm en Común Bosques del Centinela

Taller de Elaboración de piedras relajantes

Viernes 14 de noviembre de 4:00 a 7:00 pm en Común Chapalita.

Taller de Elaboración de cojines navideños con Pintura

Sábado 15 de noviembre de 9:00 am a 12.00 pm en Común, Luis F. Larios Barragán.

Para poder asistir al taller deberás registrarte en el siguiente link: https://forms.gle/wuUBjvaZ93z7hu5i7

Una vez que te registres se pondrán en contacto contigo para confirmar tu lugar.

Requisitos para los talleres gratuitos de Zapopan

Tener 15 años en adelante

Vivir en Zapopan.

Copia simple de identificación oficial

Copia comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Copia CURP

La Dirección de Capacitación y Oferta Educativa tiene como propósito impulsar y crear las condiciones necesarias para que las y los habitantes de Zapopan y los servidores públicos municipales accedan a mejores oportunidades de crecimiento personal y profesional , mediante diversas alternativas de capacitación y formación integral con enfoque vocacional.

