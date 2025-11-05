Miércoles, 05 de Noviembre 2025

Talleres GRATIS en Zapopan del 7 al 15 de noviembre

Los cursos para la temporada decembrina forman parte del programa Común_n

Por: Nancy Andrade Jáuregui

La Dirección de Capacitación y Oferta Educativa tiene como propósito impulsar y crear las condiciones necesarias para que las y los habitantes de Zapopan accedan a mejores oportunidades de crecimiento personal y profesional. Unsplash

La Dirección de Capacitación y Oferta Educativa (DICOE) dio a conocer los cursos para la temporada decembrina como parte del programa Común_n, así que si eres de Zapopan y te gusta aprender cosas nuevas, esta es tu oportunidad de participar en los talleres gratuitos de bienestar, arte y oficios, abiertos a todo público.

Talleres gratuitos en Zapopan

Los siguientes talleres inician el próximo viernes 7  al 15 de noviembre en las sedes de Común Chapalita, Luis F. Larios Barragán (Las Águilas) y Bosques del Centinela.

  • Taller de Coronas navideñas con macramé 
    Viernes 7 de noviembre de 4:00 a 7:00 pm en Común Chapalita.
  • Taller de Jabones navideños
    Sábado 15 de noviembre de 4:00 a 7:00 pm en Común Luis F. Larios Barragán.
  • Taller de Cerámica básica (Figuras navideñas)
    Martes 11 de noviembre de 4:00 a 7:00 pm en Común Luis F. Larios Barragán.
  • Taller de Coronas navideñas naturales
    Miércoles 12 de noviembre de 4:00 a 7:00 pm en Común Luis F. Larios Barragán.
  • Taller de velas Navideñas
    Lunes 10 de noviembre de 4:00 a 7:00 pm en Común Bosques del Centinela
  • Taller de Elaboración de piedras relajantes
    Viernes 14 de noviembre de 4:00 a 7:00 pm en Común Chapalita.
  • Taller de Elaboración de cojines navideños con Pintura 
    Sábado 15 de noviembre de 9:00 am a 12.00 pm en Común, Luis F. Larios Barragán.

Para poder asistir al taller deberás registrarte en el siguiente link: https://forms.gle/wuUBjvaZ93z7hu5i7
Una vez que te registres se pondrán en contacto contigo para confirmar tu lugar. 

Requisitos para los talleres gratuitos de Zapopan 

  • Tener 15 años en adelante
  • Vivir en Zapopan.
  • Copia simple de identificación oficial
  • Copia comprobante de domicilio no mayor a tres meses
  • Copia CURP

La Dirección de Capacitación y Oferta Educativa tiene como propósito impulsar y crear las condiciones necesarias para que las y los habitantes de Zapopan y los servidores públicos municipales accedan a mejores oportunidades de crecimiento personal y profesional, mediante diversas alternativas de capacitación y formación integral con enfoque vocacional.

