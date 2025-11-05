Talleres GRATIS en Zapopan del 7 al 15 de noviembre

La Dirección de Capacitación y Oferta Educativa (DICOE) dio a conocer los cursos para la temporada decembrina como parte del programa Común_n, así que si eres de Zapopan y te gusta aprender cosas nuevas, esta es tu oportunidad de participar en los talleres gratuitos de bienestar, arte y oficios, abiertos a todo público.Los siguientes talleres inician el próximo viernes 7 al 15 de noviembre en las sedes de Común Chapalita, Luis F. Larios Barragán (Las Águilas) y Bosques del Centinela.Para poder asistir al taller deberás registrarte en el siguiente link: https://forms.gle/wuUBjvaZ93z7hu5i7 Una vez que te registres se pondrán en contacto contigo para confirmar tu lugar. La Dirección de Capacitación y Oferta Educativa tiene como propósito impulsar y crear las condiciones necesarias para que las y los habitantes de Zapopan y los servidores públicos municipales accedan a mejores oportunidades de crecimiento personal y profesional, mediante diversas alternativas de capacitación y formación integral con enfoque vocacional. NA