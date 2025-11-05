La sexta edición de Navidalia se llevará a cabo del 5 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026 en el Parque Ávila Camacho, frente a Plaza Patria, consolidándose como uno de los eventos navideños más esperados de la temporada. Desde su primera versión, Navidalia ha recibido más de 570 mil visitantes y ha ofrecido 53 atracciones, además de haber agotado localidades en 18 fechas durante la edición previa. Para esta edición, el parque temático se dividirá en cuatro mundos temáticos:El espectáculo central será Canticorum, inspirado en la Alta Edad Media, con más de 30 artistas entre solistas, coro y orquesta interpretando piezas clásicas en sus idiomas originales. MF