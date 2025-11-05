La sexta edición de Navidalia se llevará a cabo del 5 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026 en el Parque Ávila Camacho, frente a Plaza Patria, consolidándose como uno de los eventos navideños más esperados de la temporada.

Desde su primera versión, Navidalia ha recibido más de 570 mil visitantes y ha ofrecido 53 atracciones, además de haber agotado localidades en 18 fechas durante la edición previa.

Para esta edición, el parque temático se dividirá en cuatro mundos temáticos:

Posada Mexicana: recorrido por un pueblo típico iluminado, con buñuelos, ponche, pozole y tamales, además de la “Gran Posada” en la que participarán más de mil voces interpretando letanías tradicionales.

Mundo Nórdico: ambientes inspirados en la mitología escandinava, con paisajes nevados y el "Camino de Hielo", donde los asistentes podrán patinar bajo iluminación invernal.

Mundo Europeo: recorrido que incluye un gran árbol de Navidad, show musical, mercado de gastronomía y artesanías típicas europeas.

Mundo del Medio Oriente: ampliado para esta edición, con nuevo espectáculo visual, actos escénicos, proyecciones luminosas, paseo en barcaza que remite a los orígenes de la Navidad entre aromas de especias, incienso y mirra, y un mercado árabe con alimentos y productos característicos.

El espectáculo central será Canticorum, inspirado en la Alta Edad Media, con más de 30 artistas entre solistas, coro y orquesta interpretando piezas clásicas en sus idiomas originales.

Precios de PREVENTA a partir del 15 de octubre del 2025

General Adulto (+13 años): 711 pesos

General Niño (4 a 12 años): 351 pesos

Comfort Pass Adulto (+13 años): Mil 548 pesos

Comfort Pass Niño (4 a 12 años): 828 pesos

Niños de 0 a 3 años no pagan

Precios de VENTA regular

General Adulto (+13 años): 790 pesos

General Niño (4 a 12 años): 390 pesos

Comfort Pass Adulto (+13 años): Mil 720 pesos

Comfort Pass Niño (4 a 12 años): 920 pesos

Niños de 0 a 3 años no pagan

