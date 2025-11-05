Entregan reconocimientos y ascensos a policías estatales

El Gobierno de Jalisco hizo entrega de reconocimientos y ascensos a policías estatales que tienen más de 30 años de servicio, así como a quienes han tenido un buen desempeño en la corporación.

Fueron 181 elementos los que participaron en la convocatoria de ascensos y que obtuvieron un grado inmediato superior, explicó el secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández. A la par, se evaluaron antecedentes de los oficiales con el fin de garantizar que no tuvieran aspectos negativos.

"Se tomaron en cuenta que no tuvieran quejas en Derechos Humanos, procedimientos jurídicos en asuntos internos, que no tuvieran faltas lo cual habla de su honestidad y de su disciplina en el trabajo".

"Y también se tomó en cuenta la antigüedad, su productividad en el servicio, su puntualidad, su uniformidad, su formación académica y su formación operativa. Todo esto y el examen que hicieron es lo que los hizo estar en este ascenso", dijo el titular de la corporación estatal.

Hernández resaltó que durante los primeros meses de la administración estatal, además de los salarios, se han mejorado las condiciones laborales de los policías del Estado, por ejemplo, los turnos de trabajo, la práctica de deporte dentro del horario laboral, mejor equipamiento, uniformes, entre otros beneficios.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, recordó que una de las prioridades de su gobierno es la seguridad y señaló que se han mejorado las condiciones de trabajo para los oficiales, empezando por la mejora del salario, así como el equipamiento y la capacitación.

El mandatario planteó la dignificación de la labor de los policías estatales, incluyendo el programa Legado, que busca beneficios como garantizar apoyo para que hijos de policías estudien sus carreras en universidades privadas mediante becas y estímulos mensuales para su traslado, útiles o refrigerios.

A la par, Lemus recordó el trabajo conjunto con las Fuerzas Armadas para bajar la incidencia de delitos en Jalisco, por ejemplo, en homicidios dolosos, robo de vehículos, a casa habitación, a instituciones bancarias, entre otros delitos.

