Suspenden temporalmente los módulos de Yo Jalisco, usuarios se ven afectados

Los módulos de trámites de Yo Jalisco dejaron de funcionar desde hace un mes y los usuarios no pueden realizar el trámite para obtener el descuento del 50 por ciento.

Los módulos eran operados por la empresa TISA, encargada de los plásticos, las recargas y renovaciones y se ubicaban en diferentes estaciones del Tren Ligero.

"Aquí viene mucha gente a preguntar, diario, toda la gente que se les ha vencido, que quieren tramitarlo, pero no dijeron nada, sólo que hasta nuevo aviso", explicó una empleada de la Secretaría del Transporte ubicada en uno de los módulos.

"Yo lo veo muy mal porque por ejemplo yo soy una persona que no está asegurada, no tengo pensión y diario tengo que ir a trabajar y tomo el tren o camiones y de pagar a 5 pesos ahora 10 pesos", dijo la señora Celia Muñoz cuya tarjeta se le venció el pasado 14 de noviembre.

"Yo vino a renovar lo de Mi Pasaje, pero no está funcionando, ya la tengo y se me va a vencer en los próximos días, pero si no hay forma de renovarlo voy a tener que pagar el precio normal", dijo la señora María.

"Yo vine para hacerle el trámite a mi abuelita porque ella lo usa mucho el servicio y más porque ahora viene la temporada descanso y es cuando se puede mover, pero no tendrá otra alternativa más de que pagar el precio normal", dijo Emely.

Fuentes de la Secretaría del Transporte informaron que los módulos dejaron de funcionar por ajustes al contrato con la empresa y que será en las próximas semanas cuando vuelvan a funcionar.

YC