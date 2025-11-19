Con un solo grupo en modalidad virtual en una escuela en el municipio de Tepatitlán a la fecha, el secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, confía en que el sarampión está controlado en la entidad, pero continúa las labores de combate contra la enfermedad en los 125 municipios del estado, además de que garantizó que las dosis de vacunas serán suficientes para toda la población.

"Nosotros hemos tenido una disminución en el número de casos diarios que estamos viendo en nuestra entidad, de tal manera que solamente hemos acumulado 205. Estamos trabajando fuerte en los 125 municipios. No estamos confiados, aunque sentimos que en este momento traemos una muy buena contención de la enfermedad, pero no nos confiemos", dijo.

"Acabo de recibir un millón 100 mil dosis de la vacuna, que nos permitirá muchísima seguridad para el resto del año, para que no falte biológico en ningún rincón del Estado de Jalisco", afirmó.

Se estima que el grupo de Tepatitlán, conformado por alrededor de 22 alumnos, regrese a clases presenciales el próximo lunes.

En tanto, a nivel nacional se registran 23 muertes por sarampión y cinco mil 231 casos desde el primer brote en febrero pasado, de los cuales 64 permanecen activos en Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca, informó la Secretaría de Salud federal.

Mientras tanto, ayer inició en Jalisco la campaña masiva de vacunación y prevención contra la enfermedad, con el objetivo de contener el brote en la entidad en un periodo de 60 días. La estrategia abarca los 125 municipios del estado y autoridades estatales llamaron a la población a acudir a los módulos de inmunización a fin de cortar las cadenas de transmisión.

