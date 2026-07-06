Patio para Vehículos de Plataforma en el Aeropuerto de Guadalajara sigue acumulando servicios

El Patio para Vehículos de Plataforma, habilitado por el Gobierno de Jalisco para atender a usuarios del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, registró 45 mil 789 servicios durante sus primeros 30 días de operación.

La cifra, de acuerdo con la Secretaría de Transporte (SETRAN), rebasa las proyecciones planteadas para la etapa inicial del proyecto.

Dichas instalaciones comenzaron a operar el pasado 5 de junio previo al inicio del Mundial de 2026, con el propósito de ofrecer una alternativa de movilidad para quienes utilizan servicios de transporte por aplicación desde y hacia la terminal aérea, además de contribuir al ordenamiento del flujo vehicular en una de las zonas con mayor afluencia de pasajeros del estado.

Seguridad y orden como prioridad

Según informó la dependencia estatal, el patio se ha consolidado como una opción para facilitar el ascenso y descenso de pasajeros bajo un esquema que privilegia la seguridad y la organización, tanto para los usuarios como para los operadores de plataformas digitales.

El pico de demanda mundialista

Uno de los días con mayor actividad desde la apertura fue el 25 de junio, cuando se contabilizaron 2 mil 323 servicios en una sola jornada. La alta demanda coincidió con el encuentro entre las selecciones de España y Uruguay, lo que incrementó el movimiento de visitantes y pasajeros en el aeropuerto.

La SETRAN señaló que, para garantizar la seguridad de las personas usuarias, mantiene un operativo permanente de supervisión tanto en el interior de las instalaciones como en los vehículos que ingresan al patio. Estas acciones buscan verificar el correcto funcionamiento del servicio y brindar mayor certeza a quienes utilizan esta modalidad de transporte.

Operación ininterrumpida y servicios integrales

El Patio para Vehículos de Plataforma opera de manera ininterrumpida las 24 horas del día, los siete días de la semana. Entre los servicios disponibles para los usuarios se encuentran sanitarios, bebederos, contactos eléctricos para la carga de dispositivos móviles, conexión inalámbrica a internet, sistema de videovigilancia y personal operativo de apoyo.

NG