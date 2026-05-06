Súper El Niño: La fecha exacta en que llegan las lluvias a Jalisco en mayo 2026

Pese a las altas temperaturas que azotaron al Estado de Jalisco durante los últimos días de abril y los primeros de mayo, la temporada de lluvias está próxima a iniciar, marcando un fuerte contraste con las condiciones climáticas actuales.

De acuerdo con pronósticos del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara, mayo podría ser más lluvioso de lo habitual debido a distintos fenómenos atmosféricos y oceánicos que influirán en el comportamiento del clima durante las próximas semanas.

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Uno de los fenómenos que permanece bajo vigilancia es “El Niño”, evento climático natural caracterizado por el calentamiento inusual de las aguas superficiales del océano Pacífico tropical central y oriental , lo que puede provocar alteraciones importantes en el clima global, además de favorecer lluvias intensas y fortalecer ciclones.

¿Cuándo inicia la temporada de lluvias en Jalisco?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temporada oficial de lluvias comenzará el próximo 15 de mayo ; sin embargo, especialistas prevén que las precipitaciones constantes podrían consolidarse hasta la segunda semana de junio.

No obstante, desde el 11 de mayo se estima un 60 por ciento de probabilidad de lluvias ligeras a moderadas en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

A estas condiciones se sumarían vientos frescos que ayudarán a disminuir la sensación térmica, además de una reducción gradual en las temperaturas máximas, que rondarían los 29 grados centígrados durante las tardes y descenderían aún más durante las noches.

Los pronósticos señalan que durante mayo podrían registrarse hasta 60 milímetros de lluvia acumulada, una cifra superior al promedio histórico de entre 30 y 40 milímetros registrados en años anteriores durante el mismo periodo.

Esto significa que, antes de la llegada de lluvias más constantes, todavía podrían presentarse jornadas con sensación de calor acumulado, seguidas posteriormente por precipitaciones moderadas y cambios bruscos en el ambiente.

Autoridades prevén cambios extremos entre calor y lluvias

A pesar de ello, especialistas aclararon que “El Niño” no estaría afectando de forma inmediata a Jalisco. El Servicio Meteorológico Nacional explicó que las lluvias registradas actualmente en el Estado no están relacionadas directamente con este fenómeno y que su posible impacto se evaluará hacia la segunda mitad de 2026.

Las lluvias más intensas se esperan principalmente entre finales de agosto y septiembre. Sin embargo, autoridades meteorológicas advirtieron que la temporada de este año podría caracterizarse por periodos de contrastes extremos, con cambios rápidos entre calor intenso y lluvias severas en cuestión de semanas.

Ante este panorama, especialistas recomiendan a la población mantenerse atenta a los pronósticos oficiales y tomar precauciones tanto por las altas temperaturas como por las posibles lluvias intensas que podrían presentarse durante los próximos meses en Jalisco.

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