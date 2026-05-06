Congreso de Jalisco participa en el Primer Simulacro Nacional 2026

El Congreso del Estado de Jalisco se sumó al "Primer Simulacro Nacional 2026", un ejercicio preventivo diseñado para evaluar los protocolos de evacuación y la capacidad de respuesta del personal ante una situación de emergencia. Este evento clave tuvo lugar en las instalaciones de Av. Hidalgo y Av. Juárez, con la participación de legisladores y trabajadores .

La presidenta de la Mesa Directiva, la diputada Alondra Getsemany Fausto de León, destacó la participación del personal del Poder Legislativo. Subrayó que este año se registró una respuesta favorable en ambos inmuebles durante el simulacro, evidenciando una mejora en los tiempos.

En el edificio de avenida Hidalgo, se evacuaron a 600 personas en un tiempo de dos minutos con treinta segundos. Mientras tanto, en el edificio de avenida Juárez, 250 personas lograron salir en dos minutos con cincuenta segundos, según los registros del ejercicio.

Optimización de protocolos de emergencia

La legisladora enfatizó que la evacuación de los trabajadores y visitantes se llevó a cabo conforme a los protocolos establecidos . Se aplicaron todas las medidas de precaución correspondientes, con el apoyo fundamental de las brigadas de protección civil del Poder Legislativo, quienes guiaron al personal de manera efectiva.

Además, la diputada Fausto de León agregó que el personal cuenta con el equipamiento necesario para estas situaciones y ha recibido capacitación. Esta instrucción fue impartida por la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) y la Secretaría de Seguridad de Jalisco, garantizando una preparación integral.

Consideró que los tiempos de evacuación obtenidos en ambos edificios son positivos, especialmente en relación con el número de personas presentes. Sin embargo, puntualizó que el objetivo primordial es continuar mejorando la capacidad de respuesta para prevenir situaciones imprevistas.

Reiteró que las instalaciones del Poder Legislativo disponen del equipamiento requerido para atender contingencias de esta naturaleza, asegurando la seguridad de todos los ocupantes. La preparación continua es un pilar fundamental para la institución.

Capacitación y respuesta de brigadas

Por su parte, el secretario general, Eduardo Fabián Martínez Lomelí, informó que cada área administrativa tiene personal capacitado para actuar en casos de emergencia. Esto asegura una respuesta coordinada en toda la institución, maximizando la eficiencia.

Explicó que desde el pasado 24 de abril se impartió un curso de capacitación y actualización a cargo de la Unidad de Protección Civil. Esta formación, coordinada con el Área de Seguridad del Congreso, contribuyó significativamente a mejorar los tiempos de evacuación registrados durante el reciente simulacro.

Asimismo, detalló que la brigada interna está compuesta por aproximadamente 40 integrantes . Estos profesionales han sido capacitados específicamente para proporcionar apoyo oportuno en caso de siniestros naturales, con el propósito primordial de salvaguardar la integridad física del personal y los visitantes.

Al finalizar el ejercicio, las autoridades del Congreso mantuvieron una reunión con Ignacio Aguilar Jiménez, director de Operaciones de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco. El objetivo fue recibir recomendaciones que permitan fortalecer aún más los protocolos de actuación y mejorar las condiciones.

La meta es reducir los tiempos de evacuación en futuros simulacros y emergencias reales. La colaboración entre las instituciones es crucial para optimizar la seguridad y la respuesta ante cualquier eventualidad que pueda surgir en las instalaciones del Poder Legislativo.

En esta jornada participaron diversos legisladores, incluyendo a Marco Tulio Moya Díaz, Alejandro Barragán Sánchez, Aurelio Fonseca Olivares, Tonatiuh Bravo Padilla y María del Refugio Camarena Jáuregui. También estuvieron presentes Enrique Velázquez González, Valeria Ávila Gutiérrez, Omar Enrique Cervantes Rivera, Ana Fernanda Hernández Sanmiguel, Leonardo Almaguer Castañeda, Norma López Ramírez, Tonantzin Elusay Cárdenas Méndez y Martín Franco Cuevas, mostrando su compromiso.

SV