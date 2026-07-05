Autoridades reiteran que el ingreso al FIFA Fan Fest Guadalajara está prohibido para menores de 3 años

Este domingo, de cara a los dos partidos que serán transmitidos en el FIFA Fan Fest de Guadalajara, las autoridades en materia de Protección Civil han emitido un recordatorio a la ciudadanía para señalar que este domingo el ingreso a este espacio, ubicado en la Plaza Liberación de Guadalajara, tendrá restricciones de ingreso .

De esta forma, este domingo se tiene prohibido el acceso de niñas y niños menores de 3 años , ante el riesgo que representan las aglomeraciones esperadas este día tanto en el FIFA Fan Fest como en las plazas aledañas, donde se transmitirán los encuentros entre la selección de Brasil y Noruega, a las 14:00 horas, y el juego que se disputará entre México e Inglaterra a las 18:00 horas.

De hecho, desde las 08:00 horas se registró la presencia de fanáticas y fanáticos, quienes esperaban para poder ingresar al FIFA Fan Fest, aunque está previsto que el espacio abra sus puertas hasta las 12:00 del mediodía, dos horas antes del primer encuentro futbolístico.

Mantente al tanto y cuida a los tuyos

La ciudadanía puede monitorear el aforo a este espacio, a partir de dicha hora, en la liga https://tequiero.guadalajara.gob.mx. Se invita a la población a considerar otros espacios públicos para disfrutar del partido en caso de anunciar semáforo amarillo o rojo .

ESPECIAL

Además, las autoridades compartieron una vez más la lista de objetos restringidos para ingresar a la zona de fans oficial de la FIFA en Guadalajara, encontrándose entre ellos alimentos y bebidas, armas o cualquier objeto que pueda fungir como tal, equipos de fotografía y video (incluyendo drones), mascotas, altavoces y bocinas, drogas, aerosoles, carriolas, cigarros y cigarrillos electrónicos, balones, instrumentos musicales, promocionales, pancartas, banderas con astas de más de 1.5 metros, envases, mochilas grandes, encendedores, láseres, explosivos y pirotecnia.

Tampoco se permite el ingreso con paraguas, por lo que, ante las lluvias previstas para esta tarde por las autoridades en materia de climatología, se recomienda acudir con impermeable.

ESPECIAL

Las autoridades de los tres niveles de gobierno han insistido a la población en mantener el orden en todo momento, pues cualquier acto vandálico o alteración del orden público será sancionado de inmediato.

Sí se puede prevenir accidentes.



Las emociones del Mundial se disfrutan mejor cuando cuidamos de quienes más queremos.



Evita llevar niñas, niños o bebés a espacios con concentraciones masivas. Las aglomeraciones, el ruido y las largas jornadas pueden representar riesgos para su… pic.twitter.com/m1Rr8M3MYV — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) July 4, 2026

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FF