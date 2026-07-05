Protección Civil Nacional emite recomendaciones para evitar incidentes durante el México vs Inglaterra

Con la finalidad de garantizar la seguridad, el orden y la integridad de las familias que presenciarán hoy el partido entre las selecciones de México e Inglaterra en las distintas sedes de transmisión, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) hizo un llamado a la ciudadanía para adoptar medidas de autocuidado.

Así, la Coordinación Nacional instó a la afición que acudirá tanto al Estadio Ciudad de México como a los diversos puntos de reunión donde transmitirán el encuentro en todo el país, como el Fan Fest de Guadalajara y la Glorieta Minerva, a planificar sus traslados y arribar a los sitios con suficiente anticipación, a fin de facilitar los filtros de ingreso y evitar aglomeraciones en los accesos.

Destacó que el Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Jalisco, así como en el Estado de México, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Michoacán, Morelos, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo, con descargas eléctricas y caída de granizo en algunas zonas.

Por ello, se solicitó a las y los asistentes acudir preparados y llevar impermeable, ya que en los espacios oficiales como el FIFA Fan Fest no se tiene permitido el ingreso con paraguas. "Asimismo, se exhorta a la afición a no portar artículos restringidos, como mochilas voluminosas, objetos punzocortantes, envases de vidrio, cinturones con hebillas grandes o punteros láser", señaló la coordinación.

Es importante que las personas lleven consigo en todo momento una identificación oficial y que las familias o grupos de amigos puedan ubicar, desde el primer momento, las rutas de evacuación, salidas de emergencia y módulos médicos.

"Asimismo, se sugiere acordar un punto de reunión con sus acompañantes para facilitar el reencuentro en caso de que lleguen a separarse en medio de las aglomeraciones".

"En las zonas de convivencia y transmisión de los partidos, el respeto y el autocuidado son fundamentales para una estancia segura. Se pide a las y los asistentes evitar empujones y no correr al ingresar o retirarse, así como mantener libres los pasillos y las zonas de tránsito peatonal", instó la coordinación nacional.

Asimismo, recordó que se debe evitar subir a estructuras, mobiliario urbano, vallas o pantallas, debido al alto riesgo de caídas y accidentes graves. Quienes asistan con niñas, niños o personas adultas mayores deberán mantenerlos bajo supervisión y, de ser necesario, tomados de la mano para prevenir extravíos.

"Al término del encuentro, los festejos en las calles deben desarrollarse con orden. Se invita a la población a moderar el consumo de bebidas alcohólicas y, en caso de utilizar un vehículo particular, designar a una persona conductora responsable o, preferentemente, optar por el transporte público" , resaltó la autoridad nacional.

En el caso de Jalisco, las autoridades estatales han afirmado que "no habrá tolerancia ante actos vandálicos", por lo que toda acción violenta, que altere el orden público o atente contra las personas, la propiedad privada y el mobiliario urbano, será sancionada.

"Se debe evitar el uso de pirotecnia o artefactos explosivos, ya que pueden ocasionar quemaduras graves e incendios. Al acudir a monumentos o plazas públicas para festejar, es importante respetar el entorno y el mobiliario urbano. La pasión deportiva es plenamente compatible con el orden y la convivencia, por lo que se exhorta a la afición mexicana a celebrar con alegría, respeto y responsabilidad", añadió por su parte la coordinación nacional.

Por último, recordó que ante cualquier situación de riesgo, contingencia o accidente, el número de emergencia 9-1-1 se encuentra disponible las 24 horas del día para brindar atención inmediata y coordinar los servicios de auxilio.

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MB