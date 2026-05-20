SSJ arranca construcción del Centro de Salud Mental Perinatal en Zapopan

Esta mañana fue presentado el Centro de Salud Mental Perinatal el cual brindará ayuda psicológica a las mujeres antes y después del parto.

La construcción del centro de salud, ubicado en Zapopan, contempla una inversión de 58 millones de pesos por parte del Gobierno del Estado de Jalisco.

"Es el primer centro de atención en salud mental perinatal en Jalisco y en México y el tercero en Latinoamérica y con ello Jalisco se vuelve colocar a la vanguardia", destacó Adriana Lizeth Chávez Carpintero, directora del Centro de Salud Mental Perinatal.

La funcionaria añadió que este centro estará enfocado en la prevención, el tratamiento, el tamizaje y seguimiento de las mujeres en la etapa perinatal.

"Las mujeres en el periodo perinatal pueden sufrir un periodo un trastorno de salud mental muy alto, estamos hablando de que cada cinco mujeres embarazadas una lo padece", agregó Chávez Carpintero.

Durante su discurso, la funcionaria dijo que la salud mental perinatal es un problema de salud pública, los trastornos mentales perinatales son la primera y más frecuente complicación durante el embarazo y posparto incluso por encima de la diabetes gestacional y la preeclampsia.

"Impacta directamente la mentalidad de las mujeres y el suicidio es una de las causas principales en el postparto incluso por encima de la hemorragia obstétrica detrás de estas cifras hay historias, hay familias, hay niñas hay niños", agregó.

Durante el evento el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, destacó este proyecto que vendrá a atender a las madres durante el parto y posterior a este. El mandatario reconoció que las enfermedades de carácter mental no siempre son atendidas y muchas personas deciden callarse y guardarse para ellas o su ciclo familiar lo que están sufriendo.

"Definitivamente la pandemia fue un detonador de las enfermedades de salud mental", sostuvo.

Resaltó que una de cada tres personas en México llega a padecer una enfermedad de carácter mental, además la principal causa de bajas laborales, de incapacidades laborales para el 2030 serán las enfermedades mentales. Por lo cual, es muy importante su atención de manera profesional y con acercamiento.

Finalmente, anuncio inversiones y mejoras en otros hospitales como el Hospital Psiquiátrico Zapote, uno de los centros de salud mental más importantes del estado. Detalló que en una primera etapa se invertirán 50 millones de pesos y el siguiente año quedará totalmente renovado.

"Desde el inició de la administración nos propusimos tener el mejor sistema de salud a nivel nacional", afirmó.

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AO