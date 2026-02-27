SSE abierta a colaborar en investigación por presuntos pagos a policías municipales

El titular de la Secretaría de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, señaló que están dispuestos a colaborar en las investigaciones contra comisarías señaladas por presuntamente recibir recursos del crimen organizado.

Esto luego que se revelaran supuestas nóminas del Cártel Nueva Generación (CNG) localizadas presuntamente en un complejo de cabañas del municipio de Tapalpa , en donde residía su cabecilla, Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", sitio donde fue abatido el pasado domingo tras un operativo de fuerzas federales.

En los documentos, se mencionan algunas comisarías como las de Tapalpa, Cabo Corrientes, Tomatlán, entre otras, a las cuales el grupo criminal presuntamente hacía pagos de forma mensual como sobornos.

"Estamos abiertos a colaborar con la Federación en cualquier tipo de investigación o intercambio de información, y que se investigue lo que se tenga que investigar; es la única manera de que podamos trabajar y garantizar la seguridad tanto de los elementos como de la ciudadanía".

El funcionario estatal dijo que "vamos a esperar resultado de investigación porque no podemos generalizar".

Juan Pablo Hernández consideró que sería bueno que se dijera quién colaboraba con el grupo criminal con nombre y apellido , pues en los documentos que salieron a la luz, se señala a policías estatales y de la recientemente creada Policía Estatal de Caminos, pero no se especifican más datos.

Por otro lado, señaló que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) no avisó con tiempo sobre audios de petición de ayuda de diferentes reos del penal de Puerto Vallarta que anticipaban que algo grave iba a pasar y que fueron previos al motín registrado el pasado domingo, en el que 23 presos escaparon del centro penitenciario.

"No, lamentablemente no nos compartieron esa información; ya estoy platicando con la Presidenta precisamente de ese tema para, en lo sucesivo, cuando tengan ellos información, si es un tema que ponga en riesgo la seguridad, que nos compartan para poder anticiparnos y evitar algún hecho lamentable".

También puedes leer: Volcadura de pipa en El Arenal deja un fallecido

"El detalle es que ellos tienen sus propios protocolos y guarda la información, es lo que quiero platicar con ella, hasta qué punto pueden ellos continuar de esa manera manejando de información, en tanto pueda generar un riesgo para la población e incluso para los propios ppl, es lo que estamos viendo para poder trabajar con ellos".

En audios que la propia Comisión recibió desde el pasado sábado, algunos reos advertían del motín y pedían auxilio.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP