Se abre nuevamente socavón en lateral de López Mateos frente a obra en construcción

Esta tarde se abrió nuevamente un socavón frente a una obra en construcción en la lateral de López Mateos en la Colonia La Calma.

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informó que derivado de este socavón en la lateral personal técnico del organismo acudió al sitio para realizar la supervisión y dictaminación correspondiente a fin de determinar posibles afectaciones a la infraestructura hidrosanitaria bajo su resguardo.

Durante la inspección en campo, realizada con autoridades de Zapopan, se detectó el colapso de dos líneas de agua potable, de 10 y 4 pulgadas respectivamente, con una afectación de entre 15 y 18 metros lineales, situación que obligó a un cierre preventivo de válvulas, con el objetivo de evitar el derrame del líquido y permitir los trabajos por parte del organismo. Asimismo la dependencia informó que se registró daños a una línea de drenaje sanitario.

Colonias afectadas y fecha de restablecimiento

“Como consecuencia de estas afectaciones y de las labores correctivas que el SIAPA y el Ayuntamiento de Zapopan realizará en la zona, podrán presentarse bajas presiones, y en algunos casos, interrupciones temporales del servicio en las siguientes colonias: El Mante, Gustavo Díaz Ordaz, La Calma, Las Águilas y Pinar de la Calma".

“Se estima que el servicio de agua quede normalizado para la mañana del jueves 18 de junio, sin embargo dicha estimación, está condicionado a las condiciones climáticas”, aclaró la dependencia.

El SIAPA informó a los vecinos que en caso de requerir suministro de agua a través de pipas gratuitas los usuarios las podrán solicitar a través del SIAPATEL.

La dependencia aclaró que será el Ayuntamiento de Zapopan quien será la instancia responsable de dar seguimiento a las responsabilidades correspondientes por parte de la constructora que realiza la edificación en el sitio.

El SIAPA reiteró que su actuación en este tipo de eventos tiene como objetivo verificar el estado de la infraestructura, prevenir riesgos mayores y garantizar, en la medida de lo posible, la continuidad del servicio para la ciudadanía.

NG