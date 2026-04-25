Los aseguramientos de maquinitas tragamonedas continúan en Jalisco.

Ahora, tras operativos conjuntos realizados durante esta semana, personal de la Dirección de Inspección y Vigilancia del Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga aseguró 53 máquinas tragamonedas en diversas colonias.

Dichos operativos se llevaron a cabo porque la instalación y operación de estos dispositivos en el territorio municipal está prohibida en el Reglamento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios, lo cual se sustenta en la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Estos operativos tienen la finalidad de proteger la economía de las familias, así como prevenir que niñas, niños y jóvenes utilicen este tipo de juegos, los cuales pueden generar padecimientos como la ludopatía o adicción al juego, según informó el municipio.

El operativo reunió a varias organizaciones de seguridad

El estado de fuerza destinado para estas labores fue de ocho inspectores de la Dirección de Inspección y Vigilancia, a bordo de cuatro unidades. Por su parte, la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal destinó a 21 oficiales a bordo de seis unidades y cinco motocicletas.

Mientras que el Ejército Mexicano dispuso de 19 efectivos a bordo de tres unidades y la Guardia Nacional destinó a ocho elementos a bordo de dos unidades.

Se desplegó un convoy conformado por unidades de las dependencias participantes, quienes realizaron recorridos de verificación en comercios de los fraccionamientos Valle de Tejeda, Hacienda Santa Fe, La Nueva Esperanza, Lomas del Mirador, Villa Fontana Aqua y la colonia Unión del Cuatro. Las máquinas aseguradas fueron resguardadas para su posterior destrucción.

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En Guadalajara aseguran 36 máquinas tragamonedas

Apenas en esta semana, la Policía Metropolitana informó que se aseguraron 36 máquinas tragamonedas como parte de la campaña y la intensificación de los operativos en contra de estos aparatos en el municipio de Guadalajara. Dichos aseguramientos se concentraron en las zonas de Tetlán y el Centro Histórico.

El jueves pasado se informó por parte de la Policía estatal que suman cinco minicasinos de máquinas tragamonedas que han sido desmantelados en las últimas semanas en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), como parte de la estrategia impulsada por los tres órdenes de gobierno para erradicar este tipo de dispositivos ilegales.

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OB

