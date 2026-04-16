La Cámara de Comercio de Guadalajara presentó el estudio del comercio informal y ambulantaje durante la Semana Santa del 2026.

De acuerdo con el monitoreo realizado por el Centro de Análisis Estratégico Empresarial de la Cámara de Comercio de Guadalajara en 2025, se registraron 253 puestos de ambulantaje no permitidos; en 2026, la cifra se redujo a 174 puestos, lo que representa una disminución de 80 puestos, equivalente a un 31 por ciento.

SUN / ARCHIVO

Puestos de ambulantaje en 2026

De acuerdo con el documento, este año hubo 498 puestos de ambulantaje totales, de los cuales 324 puestos permitidos, 174 puestos eran no permitidos.

El año pasado en total había 547 puestos de ambulantaje, 297 puestos permitidos, 253 puestos NO permitidos.

Las zonas con mayor concentración de puestos ambulantes no permitidos se registró en el corredor de Avenida Javier Mina, desde la calle J. Antonio Torres (conocido como "El Banquetón") hasta su cruce sobre la Calzada Independencia, así como a las afueras de la estación del Tren Ligero de San Juan de Dios.

Los puestos no permitidos más comunes durante esta temporada fueron: Textiles (ropa interior, playeras y calcetines), Lentes (Lentes de sol y/o de graduación), Calzado y Artículos de electrónica.

Un estudio efectuado cada año

Este análisis se realiza de manera anual con el propósito de dar seguimiento al comportamiento del comercio ambulante en el Centro Histórico de Guadalajara.

"Este monitoreo busca generar información estratégica y de primera mano sobre el comportamiento del comercio informal en el Centro Histórico durante Semana Santa 2026, dando a conocer la cantidad y la percepción de comercio informal no autorizado dentro del reglamento municipal", indicó el organismo empresarial.

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