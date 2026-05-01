Sindicatos de trabajadores en Jalisco reclaman alza de precios y cambios en Afores e IMSS

En el marco del Día Internacional del Trabajo, que se celebra este 1 de mayo, los trabajadores de Jalisco destacaron la paz laboral y los beneficios de las reformas laborales aprobadas en los últimos años, pero criticaron los incrementos en los precios de la canasta básica y los cambios realizados en las Afores y el Infonavit.

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Antonio Álvarez Esparza, secretario de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos FROC-CONLABOR Jalisco, protestó por el grave deterioro adquisitivo de la ciudadanía ante el alza de los precios de la canasta básica y sus productos, así como la asfixiante inflación que provoca una pérdida de los trabajadores.

Inflación, canasta básica y pérdida del poder adquisitivo afectan a trabajadores en Jalisco

“Se han incrementado los salarios, estamos bien; sin embargo, el problema es que lo tenemos amenazado por la carestía de la canasta básica; hay precios inalcanzables como los de la carne, el jitomate y el limón”, afirmó.

Por este motivo, el dirigente de la CROC pidió un combate efectivo a la inflación y la carestía de los alimentos para que no se diluya el alza al salario de los trabajadores.

Asimismo, se manifestó por los abusos del Gobierno que despojaron a millones de personas de sus ahorros al disponer autoritariamente de los recursos de las Afores.

“Que no se disponga de las cantidades de los trabajadores y menos para invertir en empresas, en proyectos disque de bienestar, y también que no se disponga del dinero del Infonavit porque el dinero de los trabajadores se está erosionando y se está gastando ese ahorro de los trabajadores y luego no nos van a poder pagar las jubilaciones”, señaló.

"El dinero de la Afore es de los trabajadores, no del Gobierno. Los fondos de ahorro en el mundo están quebrando y quienes los administran en el Gobierno federal los están menoscabando en lugar de fortalecerlos. Estamos actuando contra la lógica y contra toda norma económica", advirtió el líder sindical.

Afores, Infonavit y reformas laborales generan preocupación entre sindicatos por uso de recursos y pensiones

Asimismo, cuestionó el denominado seguro de salud universal que afectará más al IMSS, que, cada día, cuenta con menos posibilidades para atender a las y los derechohabientes.

“La integración del IMSS a un sistema universal que diluye prácticamente las posibilidades de darnos asistencia mínima a los trabajadores y aportadores que son los dueños del seguro”, afirmó. Sobre las Afores Álvarez Esparza cuestionó que los fondos se inviertan en fondos privados arriesgando los recursos de los trabajadores.

También reconoció las reformas laborales que beneficiaron a la clase trabajadora como el incremento al salario mínimo, el incremento en las vacaciones y la reducción de la jornada laboral.

“Nosotros hubiéramos querido que la reducción de la jornada laboral ya fuera de 40 horas con descanso de dos días, sin embargo valoraron diferirlo no nos afecta al contrario nos da gusto que se vayan a lograr en unos años no importa porque es un reclamo histórico tenemos más de 50 años por qué no esperarnos unos años más”, mencionó.

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Destacó la paz laboral que se vive en Jalisco y el trabajo coordinado que mantiene el sindicato con el sector productivo.

“Estamos enfrentando conjuntamente con los trabajadores un reto muy grande como es la integración de nuevos bloques económicos. Estamos fortaleciendo nuestra unidad para que ningún cambio de la economía vaya a dañar nuestra planta productiva”, concluyó.

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