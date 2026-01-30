Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional del partido Movimiento Ciudadano (MC) informó que el diputado Sergio Torres, atacado a balazos tras salir del Congreso de Culiacán, permanece en estado “delicado”; mientras que la legisladora Elizabeth Montoya, lesionada en el mismo incidente, perdió un ojo.

“Los dos están hospitalizados de gravedad, los familiares, los médicos están a cargo de sus vidas [...] nos han comunicado que han sido sometidos los dos a procesos de intervenciones quirúrgicas, en el caso de Sergio Torres la intervención quirúrgica en quirófano fue exitosa y ahorita está en un estado delicado, pero estable; como ustedes saben, cuando las heridas se dan en la cabeza el cerebro requiere un espacio de 48 horas para emitir un diagnóstico para poder esperar a que baje la inflamación y los doctores puedan tener certeza de cuál es el estado de salud en la que se encuentra, celebramos que esté con vida en estos momentos y que esté dando esta batalla. En el caso de nuestra compañera Elizabeth Montoya, ha estado consciente, ya ha estado caminando, también fue sometida a una intervención importante, perdió un ojo, tiene también algunas lesiones cerebrales y está siendo atendida, pero ella está fuera de peligro, con lo delicado que implican los cuidados de estas lesiones. Los dos acompañantes también están con vida, como el ataque fue por atrás y nuestros dos compañeros iban en el asiento de atrás fueron los más afectados”, explicó el líder emecista.

El miércoles, ambos legisladores fueron atacados por un grupo armado cuando salían del recinto legislativo y, de acuerdo con Álvarez Máynez, el evento dejó a otras dos personas heridas.

Finalmente, el líder de MC sostuvo que el atentado debe analizarse dentro de una crisis más amplia de seguridad en el país.

“Nos corresponde situar este problema en el contexto de la exposición que vivimos en el estado mexicano, de la crisis de pobreza de la ciudad y reforzando nuestro compromiso con una estrategia nacional de pacificación”, acotó.

Por su parte, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, ordenó al secretario de Seguridad Pública estatal, Oscar Rentería Schazarino, el despliegue de un operativo de búsqueda y captura de los responsables.

El estado de Sinaloa vive una profunda crisis de violencia desde finales de 2024 por una pugna interna entre facciones del Cártel de Sinaloa, al que Estados Unidos declaró como un grupo terrorista el año pasado.

Agencias

EL INFORMADOR

Llegan militares para reforzar la seguridad

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que este jueves mil 600 efectivos, entre estos, 90 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales, iniciaron su despliegue vía aérea de diferentes puntos de la República en cuatro aeronaves de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana hacia los municipios de Culiacán y Mazatlán, Sinaloa.

Esto, con el fin de reforzar el despliegue operativo que mantiene la III Región Militar y Novena Zona Militar en esa entidad federativa para contribuir en las acciones que realizan el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, para inhibir las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en esa región.

La dependencia detalló que la misión del personal es actuar en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la entidad, realizando tareas de disuasión, prevención y patrullajes que generen un ambiente de tranquilidad, apegándose a lo establecido en la Ley Nacional sobre del uso de la Fuerza y respetando los Derechos Humanos, en beneficio de la población.

El pasado 23 de diciembre del 2025 un contingente de 150 elementos de paracaidista fusileros, los cuales se van a incorporar a los operativos de vigilancia, arribaron a la capital del estado. Este es el segundo grupo de fuerzas especiales que refuerza la presencia militar, ya que días antes, llegaron 180 elementos.

Las autoridades militares dieron a conocer que con el objetivo de contribuir al mantenimiento del orden y la seguridad de la ciudadanía, se incrementó los efectivos de los diez batallones, los cuales suman dos mil 500 efectivos.

El pasado sábado 20 de diciembre, llegó vía aérea a la Base Aérea Militar Diez, un total de 180 integrantes del cuerpo de las Fuerzas Especiales, como parte del fortalecimiento de la presencia militar en el estado para inhibir los delitos y brindar seguridad a la población.

CT